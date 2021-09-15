На ул. Пролетарской «повесила голову» камера видеофиксации

Фото Ивана Демидова.

Туляк Иван Демидов поделился с редакцией Myslo фотографией, сделанной 15 сентября на ул. Пролетарской. Там вышла из строя камера видеофиксации системы «Безопасный город».

Вероятно, у прибора сломался кронштейн, крепящий его к столбу. Объектив камеры направлен точно в стоящую на тротуаре бетонную цветочницу, похожую на урну для мусора. По словам автора фото, соседняя камера, расположенная рядом, тоже вышла из строя.