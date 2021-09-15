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На ул. Пролетарской «повесила голову» камера видеофиксации
Фото Ивана Демидова.

На ул. Пролетарской «повесила голову» камера видеофиксации

Объектив «всевидящего ока» направлен точно в бетонную цветочницу.

Туляк Иван Демидов поделился с редакцией Myslo фотографией, сделанной 15 сентября на ул. Пролетарской. Там вышла из строя камера видеофиксации системы «Безопасный город».

Вероятно, у прибора сломался кронштейн, крепящий его к столбу. Объектив камеры направлен точно в стоящую на тротуаре бетонную цветочницу, похожую на урну для мусора. По словам автора фото, соседняя камера, расположенная рядом, тоже вышла из строя.

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Место
Тулаулица Пролетарская
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