В Туле открылся пункт вакцинации для иностранцев
Иностранные граждане могут сделать прививку от коронавируса на платной основе.
Пункт расположен на базе многофункционального миграционного центра в Туле на улице Рязанской, 5-е. Работу пункта вакцинации обеспечивают сотрудники областного кожно-венерологического диспансера.
Для вакцинации иностранцев приобретен однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Введение препарата однократное. Сертификат о вакцинации в бумажном виде выдается сразу на руки. Стоимость услуги – 1500 рублей.
Вакцинация также возможна по месту работы иностранных граждан с выездом мобильной прививочной бригады. Стоимость выездной вакцинации составляет 1500 рублей.
Для прохождения вакцинации иностранный гражданин должен предъявить один из следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- миграционную карту;
- удостоверение вынужденного переселенца;
- разрешение на временное проживание;
- СНИЛС.
Прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00. Возможна предварительная запись по телефону (4872) 21-64-58 (доп. 1014).