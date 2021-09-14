В Туле открылся пункт вакцинации для иностранцев

Иностранные граждане могут сделать прививку от коронавируса на платной основе.

Пункт расположен на базе многофункционального миграционного центра в Туле на улице Рязанской, 5-е. Работу пункта вакцинации обеспечивают сотрудники областного кожно-венерологического диспансера.

Для вакцинации иностранцев приобретен однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Введение препарата однократное. Сертификат о вакцинации в бумажном виде выдается сразу на руки. Стоимость услуги – 1500 рублей.

Вакцинация также возможна по месту работы иностранных граждан с выездом мобильной прививочной бригады. Стоимость выездной вакцинации составляет 1500 рублей.

Вакцинация иностранных студентов проводится выездной прививочной бригадой по месту обучения. Стоимость услуги — 1100 рублей.

Для прохождения вакцинации иностранный гражданин должен предъявить один из следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

миграционную карту;

удостоверение вынужденного переселенца;

разрешение на временное проживание;

СНИЛС.

Прививочный кабинет работает с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.00. Возможна предварительная запись по телефону (4872) 21-64-58 (доп. 1014).

Телефон для справок (4872) 48-62-41.