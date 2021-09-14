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На восстановленной водоразборной будке хотят установить подсветку
Фото «Тула ушедшего века».

На восстановленной водоразборной будке хотят установить подсветку

Об этом активисты пишут в «хронике спасения последней водоразборной будки» в группе «Тула ушедшего века».

Восстановление будки закончили ко Дню города. Сейчас будка уже почти в завершенном виде: установлены все наличники, окна, дверь и шпили.

«Да, эти великолепные шпили были украшением оригинальных водоразборных домиков. Они были утрачены, однако по старым фото восстановлены нашим замечательным строителем Сергеем Уруевым. Друзья, у нас есть мечта подсветить будку, чтобы и в вечернее время вы могли наслаждаться резьбой наличников и карнизов, а также самим сооружением. Это достаточно большие деньги, но вместе мы сможем многое!» — пишет Михаил Тенцер.

Напомним, на спасение старинного объекта 100 тысяч рублей пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев, деньги собирал и фонд урбаниста и блогера Ильи Варламова. Как можно помочь в восстановлении объекта, читайте в группе «Тула ушедшего века».

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Будка восстановлена, Фото: 1
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Сюжет: Спасение последней водоразборной будки
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