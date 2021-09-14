На восстановленной водоразборной будке хотят установить подсветку

Фото «Тула ушедшего века».

Восстановление будки закончили ко Дню города. Сейчас будка уже почти в завершенном виде: установлены все наличники, окна, дверь и шпили.

«Да, эти великолепные шпили были украшением оригинальных водоразборных домиков. Они были утрачены, однако по старым фото восстановлены нашим замечательным строителем Сергеем Уруевым. Друзья, у нас есть мечта подсветить будку, чтобы и в вечернее время вы могли наслаждаться резьбой наличников и карнизов, а также самим сооружением. Это достаточно большие деньги, но вместе мы сможем многое!» — пишет Михаил Тенцер.

Напомним, на спасение старинного объекта 100 тысяч рублей пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев, деньги собирал и фонд урбаниста и блогера Ильи Варламова. Как можно помочь в восстановлении объекта, читайте в группе «Тула ушедшего века».