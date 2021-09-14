До конца 2021 года в тульском Заречье откроются велогородок и новый ФОК с бассейном

А рядом с ними появится самая большая открытая спортивная площадка в городе.

Велогородок в Зареченском округе Тулы появился еще в 2011 году. В 2017-м его передали управлению физической культуры и спорта администрации города, но к эксплуатации мини-трек оказался не пригоден из-за несоответствия нормам и травмоопасности асфальтового покрытия. Объект пустовал, но в прошлом году городская администрация приняла решение его реконструировать и довести до ума, тем более что потребность в нем у жителей города есть.

Глава администрации города Дмитрий Миляев поручил привести объект в соответствие современным требованиям Федерации велоспорта для проведения тренировок и соревнований. В декабре подготовили проектно-сметную документации, с тем чтобы в строительный сезон 2021 года выполнить необходимый ремонт.

В августе 2021 года состоялся аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, по итогам которого подрядной организацией выбрано ООО «Символ». Перед ним была поставлена задача заменить покрытие на бетонное, изменить углы радиуса велотрека и благоустроить территорию.

Сегодня ход работ на мини-велотреке проконтролировал глава администрации Дмитрий Миляев.

Начальник управления физической культуры и спорта Тулы Михаил Трунов рассказал, что в настоящее время выполнен демонтаж старого покрытия полотна 200-метрового трека и забора, проведена разуклонка основания покрытия, смонтирована и забетонирована обрешетка центральной плиты. Работы ведутся в соответствии с графиком.

– Я уверен, что велотрек будет востребованным, потому что велоспорт достаточно активно развивается в Туле. И ребятишкам от 10 до 15 лет порой сложно вписываться в график тренировок более старших спортсменов, занимающихся на большом треке. Эта же арена позволит им заниматься, – сказал глава администрации города. – Здесь будут тренироваться воспитанники СШОР «Велосипедный спорт».

После открытия на велотреке будут проводиться не только тренировки, но и соревнования муниципального, регионального и всероссийского уровня среди вышеуказанных возрастных групп.

Также было отмечено, что в рамках муниципального задания на велотреке будут предусмотрены занятия с группами начальной подготовки и тренировочного этапа 1 и 2 годов обучения детей от 10 до 15 лет, а также развитие направления беговелоспорта. Для последних в центральной части велотрека будет обустроен памптрек – специальная велосипедная трасса без ровных участков, на которой чередуются ямы, кочки и контруклоны.

Рядом с велотреком появится самая большая площадка открытого типа с тренажерами для сдачи нормативов ГТО. Здесь на 600 квадратных метрах разместятся самые разные тренажеры. Оборудование для нее уже закуплено и в ближайшее время начнется монтаж.

– Вопросам физкультуры и спорта сегодня в регионе уделяется большое внимание. Бесспорно, в областном центре большая часть проектов реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина с привлечением в том числе внебюджетных источников. В этом году откроется «Тула Арена» на Калужском шоссе, закончится строительство двух спортивных ФОКов, один из них на ул. Луначарского рядом с велотреком, второй – на ул. Зорге. Также завершается строительство ледовой арены в Заречье – это частный проект в рамках соглашения и частного инвестора, – рассказал Дмитрий Миляев.

Один из спортивных ФОКов, запланированных к открытию, расположится по соседству с велотреком. Это будет один из крупнейших спортивных объектов в регионе: с двумя чашами бассейна для взрослых и детей, многофункциональным игровым и тренировочными залами. Здесь будут заниматься воспитанники спортивных школ Тулы по разным направлениям: плаванию, волейболу и баскетболу, гимнастике, акробатике и др. В свободное от тренировок время ФОК смогут посещать жители города.

Сейчас в фоке активно ведутся внутренние отделочные работы. Ожидаемый срок завершения объекта – конец октября 2021 года.