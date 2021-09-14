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Владимир Путин наградил председателя тульского комитета по делам ЗАГС Татьяну Абросимову
Фото из архива Myslo.

Владимир Путин наградил председателя тульского комитета по делам ЗАГС Татьяну Абросимову

Отмечается, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимира Путина подписал указ о награждении председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяны Абросимовой.

В документе указано, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Татьяне Алексеевне за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

 

 

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