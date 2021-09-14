Владимир Путин наградил председателя тульского комитета по делам ЗАГС Татьяну Абросимову

Фото из архива Myslo.

Отмечается, что награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимира Путина подписал указ о награждении председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяны Абросимовой.

В документе указано, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Татьяне Алексеевне за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.