Замглавы администрации Тулы покинет свой пост?

В своей должности он проработал чуть меньше четырех месяцев.

В Туле заместитель главы администрации по строительству Владимир Полозов покинет свой пост. По информации Myslo, чиновник написал заявление по собственному желанию. В администрации Тулы эту информацию официально не подтвердили.

Напомним, на свою должность Полозов был назначен в мае этого года. Он курировал вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства, планирования территорий.

До назначения занимал должность заместителя начальника филиала по безопасности ФГБУ «Канал имени Москвы».