Новый театральный сезон в Тульской области пройдет под знаком русской классики и ремонтов

Сегодня спектаклем «Мы с вами где-то встречались» Тульский академический театр драмы начинает свою работу.

Тем самым, впрочем, открывается театральный сезон не только в Туле, но и в области, ведь поездки на спектакли в Тулу популярны у жителей всех наших районов. А во многих городах успешно работают и свои театры, которые поддерживаются из областного и федерального бюджетов.

От «Заката» до «Леди Макбет Мценского уезда»

Одна из главных новинок предстоящего театрального сезона — «Пушкинская карта», по которой молодые люди могут приобретать билеты в музеи и театры России.

– Интерес к новой программе уже чувствуем, — рассказал директор ГУК ТО «Тульский академический театр» Сергей Борисов. — Звонки уже идут. Я думаю, это будет очень эффективная возможность посещения театра для учащихся. Единственное, пока прорабатывается вопрос коллективного посещения. Думаю, это решится в ближайшем будущем. Тем более, в программе этого сезона нашего театра — просветительские спектакли на Малой сцене о туляках. Первый такой спектакль будет посвящен академику Легасову. Пьесу написал наш тульский драматург Рагим Мусаев.

Вообще предстоящий театральный сезон будет посвящен классике. Первой премьерой в Тульском академическом театре драмы станет «Закат» по пьесе Исаака Бабеля. В работе спектакль по повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Его будет ставить Вера Анненкова. Она уже полюбилась тульскому зрителю прекрасной работой над спектаклем по Мольеру «Мнимый больной». В конце сезона питерский режиссер Геннадий Тростянецкий, ставивший в Туле спектакль «Грех» по повести Толстого, покажет свое видение рассказа Андрея Платонова «Третий сын».

Премьеры Новомосковского театра «Недоросль» Фонвизина и «Пять вечеров» Володина в ноябре увидит и тульский зритель.

Также в планах Тульского театра этого сезона пьеса Баженовой «Как Зоя гусей кормила», «Сережа, ты очень тупой» современного драматурга Дмитрия Данилова, продолжение популярного спектакля «Слишком женатый таксист» Рея Куни «Папа в паутине».

В Новомосковске поставят один из лучших водевилей русского актера и драматурга Петра Каратыгина «Таинственный ящик», а также социальную комедию Людмилы Разумовской «Бесприданник».

К новому году маленьких зрителей в Туле порадуют «Коньком-Горбунком», а в Новомосковске «Тайной стоптанных башмачков».

Время перемен

В жизни тульских театров в ближайшее время произойдут кардинальные перемены, которых ждали многие десятилетия.

По нацпроекту «Культура» будет отремонтирован Тульский театр кукол. В этом году из бюджета Тульской области выделено уже 8 млн рублей на первоочередной ремонт кровли здания. Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией. Предварительно стоимость всего комплекса работ составит более 120 млн рублей. Особенность предстоящего ремонта еще и в том, что Театр кукол живет в историческом здании, постройки XVIII века, одном из старейших объектов культурного наследия в центре города.

В 2021-2022 гг. также планируется модернизировать сцену Тульского областного театра юного зрителя. Этот театр тоже работает в историческом здании — бывшем Народном доме. Здесь когда-то давала спектакли одна из самых известных и любимых в городе труппа Томского. А спектакли Театра юного зрителя показывались и в период Великой Отечественной войны. Рассказывали, что зимой в зале было очень холодно, зрители сидели в верхней одежде, но артисты героически показывали школьникам чудесные сказки и романтические истории, успевая погреться у печки в перерывах между выходом на сцену.

В Новомосковском драматическом театре по программе поддержки театров малых городов сейчас проходит ремонт — меняются полы и зрительские кресла в зале.

В ближайшем будущем предстоит и капитальный ремонт здания Тульского академического театра драмы, который включен в Программу развития Тульской области. Это здание было сдано в эксплуатацию в декабре 1970 года. Его авторы получили в свое время Государственную премию РСФСР. Но с того времени здание ни разу серьезно не обновлялось и уже давно нуждается в капитальном ремонте.

– Предположительно в следующем году будем заказывать проектно-сметную документацию на реконструкцию, — рассказал директор театра Сергей Борисов. — У нас не было ремонта с момента открытия. В 2001 году, правда, проводился аварийный ремонт, нужно было срочно сделать капитальный ремонт крыши, но это всё не то. Ни световое оборудование, ни механическое оборудование сцены, ни сантехнику мы не меняли. Это всё многомиллионные затраты. Конечно, сложно будет закрыть театр на долгое время. Мы сейчас прорабатываем вариант, как всё сделать в кратчайшие сроки.

Настоящий театр для малых городов

В 2017 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный любительский театр» г. Узловая стал первым участником уникального проекта «Единой России», призванного сохранять муниципальные театры небольших провинциальных городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Благодаря совместной эффективной работе регионального отделения партии и министерства культуры Тульской области узловский театр получил беспрецедентную по объемам финансовую помощь — свыше 9 млн рублей. Федеральные бюджетные средства, выделенные по инициативе «Единой России», были направлены на укрепление материально-технической базы и создание премьерных постановок.

– Для нас участие в проекте «Единой России» — большое счастье, раньше о таком мы и мечтать не могли, — говорила тогда директор театра Татьяна Удовкина. — Мы смогли заказать удивительные декорации, замечательные костюмы, закупить новое световое оборудование, музыкальную аппаратуру для сцены, микрофоны. Всё это направлено на развитие нашей маленькой труппы, и мы сделаем всё возможное, чтобы радовать зрителей и становиться лучше, профессиональнее.

Первыми премьерами театра, созданными в рамках федерального проекта, стали постановки по произведениям Гоголя «Вий» и «Женитьба». Они прошли при аншлаге.

В 2018 году по партийной программе был создан спектакль по мотивам романа Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский». В 2019-м — «Завтрак у предводителя» по одноименному произведению И. С. Тургенева . В 2020 — спектакли «Волшебник Изумрудного города» и «Пигмалион» по пьесе Б. Шоу.

За это время были установлены театральные кресла в зале, приобретены кулисы, сценическое покрытие, автобус, костюмы и постижерные изделия. Общий объем субсидий за три года составил более 13 с половиной миллионов рублей.

В целом в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины» с 2017 года было поддержано четыре театра, расположенных на территории Тульской области. Всего было затрачено более ста миллионов рублей.

В 2021 году был приобретен светодиодный экран, приобретены декорации к спектаклям «Гроза», «Берендей», «Белоснежка». В ближайших планах – поставка светового оборудования. Субсидия на 2021 год составила более 5 миллионов рублей.