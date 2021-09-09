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Тульская Госавтоинспекция составила административный материал на таксиста-автохама
Кадр из видео.

Тульская Госавтоинспекция составила административный материал на таксиста-автохама

Водителю, повернувшему через сплошную полосу, грозит штраф или лишение прав на срок до полугода.

Накануне мы познакомили наших читателей с очередным автохамом – водителем Hyundai Solaris с московскими номерами и в «таксистской» раскраске. На пересечении Загородного проезда и улицы Кутузова он повернул налево, проигнорировав сплошную линию разметки.

Справедливое возмездие не заставило себя долго ждать – в четверг, 9 сентября, сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Туле на водителя был составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает штраф в 5000 рублей либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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