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В Туле собирают фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»

В Туле собирают фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»

Присоединяйтесь к команде тестировщиков!

У транспортной карты «Тройка» появится мобильное приложение с функцией удаленного пополнения. Тула станет первым регионом, жителям которого приложение будет доступно для скачивания.

6 сентября стартовало тестирование приложения «Моя Тройка». Для участия в фокус-группе приглашаются обладатели смартфонов с модулем NFC, которые регулярно пользуются общественным транспортом и оплачивают проезд картой «Тройка». 

Пользователю будут доступны функции приложения: 

  • удаленное пополнение транспортной карты «Тройка» (владельцы смартфонов Android с модулем NFC смогут записать баланс на карту сразу с помощью телефона без банкомата или других устройств);
  • отслеживание истории поездок;
  • автопополнение карты «Тройка»;
  • построение маршрутов к точкам пополнения карты «Тройка».

Все участники фокус-группы по итогам тестирования получат в подарок пополненные карты «Тройка». Присоединяйтесь к команде тестировщиков!

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