В Туле собирают фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»

У транспортной карты «Тройка» появится мобильное приложение с функцией удаленного пополнения. Тула станет первым регионом, жителям которого приложение будет доступно для скачивания.

6 сентября стартовало тестирование приложения «Моя Тройка». Для участия в фокус-группе приглашаются обладатели смартфонов с модулем NFC, которые регулярно пользуются общественным транспортом и оплачивают проезд картой «Тройка».

Пользователю будут доступны функции приложения:

удаленное пополнение транспортной карты «Тройка» (владельцы смартфонов Android с модулем NFC смогут записать баланс на карту сразу с помощью телефона без банкомата или других устройств);

отслеживание истории поездок;

автопополнение карты «Тройка»;

построение маршрутов к точкам пополнения карты «Тройка».

Все участники фокус-группы по итогам тестирования получат в подарок пополненные карты «Тройка». Присоединяйтесь к команде тестировщиков!