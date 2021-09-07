В Узловой установили памятник на могиле считавшегося пропавшим без вести летчика-героя

Один из героев той безжалостной войны

Василий Николаев летал на истребителе МиГ-3, одном из самых современных в то время и одновременно сложном в пилотировании. Новичкам на таком самолете вообще делать было нечего. Между прочим, именно на МиГ-3 одержал свою первую победу над немецким асом знаменитый Александр Покрышкин.

Василий Васильевич Николаев родом из деревни Засецкое Узловского района. Родился в 1919 году. Авиацией увлекся еще в школе и вместе с другом Николаем Трегубовым ездил в Сталиногорск заниматься в местном аэроклубе. Оттуда они вместе были направлены в авиационную школу, с первых дней войны оказались на фронте. Оба — истребители. Николай Трегубов прошел всю войну, стал командиром эскадрильи, Героем Советского Союза. Василий Николаев в сентябре 1941 года уже летал командиром звена. Он считался пропавшим без вести. Узнав о том, что Василий погиб, его младший брат Александр тоже ушел на фронт — мстить врагу. Воевал в пехоте, погиб в январе 1945-го, освобождая Польшу.

Останки же летчика Василия Николаева обнаружили поисковики только в июне прошлого года. Сначала нашли фрагмент обшивки самолета и только через год обнаружили место его падения — воронку в болоте. Металлоискатель указывал на присутствие в ней металла. Сразу удалось достать бронеспинку, магнето с надписью «СССР». Потом был обнаружен фрагмент останков пилота. По номерам на обшивке установили модель самолета — МиГ-3. На деталях оказалось пять разных номеров, и только после большой исследовательской работы выяснили, на какой боевой машине они были установлены.

По документам Центрального архива Минобороны узнали подробности последнего боя летчика 6 сентября 1941 года. Двенадцать истребителей МиГ-3 из 159-го авиаполка вылетели на прикрытие пяти пикирующих бомбардировщиков Пе-2. В районе станции Мга они были атакованы большой группой самолетов противника. После боя четыре наших пилота не вернулись и числились пропавшими без вести, еще два самолета были подбиты и совершили вынужденную посадку.

О летчике Василии Николаеве в архивных сводках было сказано: «Не вернулся с боевого задания после воздушного боя в районе Мги».

Через социальные сети поисковики отыскали внучку пилота — Наталью Ейст, живущую в Узловой Тульской области.

– Василий Николаев — родной брат моей бабушки, — рассказала Наталья. — Их мать, Аксинья Васильевна, дожила до 1958 года и не переставала надеяться, что Василий вернется. Бабушка же долго пыталась найти хотя бы какие-то сведения о месте гибели брата. Обращалась в военные архивы, получала ответы, что он пропал без вести в Ленинградской области, но место падения самолета не установлено. Конечно, мы в семье чтим память и гордимся нашими героями. Каждый год на марше «Бессмертного полка» несем фотографии наших дедов. Хотя как их назовешь дедами! И тому, и другому, когда они погибли на войне, был всего двадцать один год.

Представители Всероссийского проекта «Дорога домой» военно-исторического центра СЗФО доставили останки летчика на Родину. Василий Николаев был погребен 20 ноября 2020 года на аллее почетных захоронений нового кладбища Узловой с соблюдением всех воинских и духовных почестей.

Однако до недавнего времени на могиле героя не было достойного памятника. Этой проблемой руководители Узловского района поделились с Надеждой Школкиной, уполномоченным представителем губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами.

И вот 6 сентября 1921 года, спустя ровно 80 лет со дня гибели Василия Николаева, на его могиле был установлен памятник. Примечательно, что накануне на месте крушения самолета и гибели летчика в Ленинградской области также установили памятник.

Отдать дань уважения герою приехали жители района, а также глава Узловой Марина Карташова и уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Надежда Школкина. Минутой молчания почтили память земляка и возложили цветы к обелиску в его честь.

Надежда Школкина — Каждый раз, возвращаясь к событиям Великой Отечественной войны, испытываешь смешанные чувства. В первую очередь, это гордость за наших близких, за предков, которые показали всему миру силу духа и силу русского оружия. Но вместе с тем война стала самой страшной трагедией в истории нашего Отечества. Посмотрите, какой красавец, молодой парень, увлеченный своим делом, любимый сын, любимый брат. Это несправедливо, что в 21 год он был вынужден уйти из жизни. Все мы знаем фамилии летчиков-героев Великой Отечественной. Сотни сбитых самолетов, звездочки на борту. О них написаны книги и сняты фильмы. Но есть вот такие юные ребята, которые просто пропали без вести через три месяца после начала войны. Их тысячи, и они тоже заслужили почет и уважение. Мы в неоплатном долгу перед ними — такими юными, отважными и правильными. Они, как и миллионы других, пожертвовали собой, чтобы мы могли жить, растить детей и строить планы. Увы, память — это то немногое, что мы можем сделать для них.

Внучатая племянница героя Наталья Ейст передала в дар Узловскому художественно-краеведческому музею личные вещи Василия Николаева, среди которых фотографии из семейного архива.