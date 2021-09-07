новости
новости
Регистрация
Родители школьников тульского ЦО №24: «Нашим детям негде нормально заниматься физкультурой»
Фото из группы «ВКонтакте» «Так и живем».

Родители школьников тульского ЦО №24: «Нашим детям негде нормально заниматься физкультурой»

Спортзал закрыт на ремонт, а вместо оборудованной спортплощадки — поле.

В редакцию Myslo обратились родители учеников тульского Центра образования № 24. Они рассказали, что их детям негде нормально заниматься физкультурой: спортзал закрыт на ремонт, а вместо оборудованной спортплощадки — поле.
 
Об этой проблеме, кстати, ранее сами школьники рассказывали в тульском паблике «т а к и ж и в ё м». И присылали печальные фото спортплощадки:
 
– Последние турники и лесенки были демонтированы весной, а футбольное поле уже давно без ворот (они, кстати, валяются во дворе учебного заведения). Остались только баскетбольные кольца. Забор поломан, а освещения почти никогда не было.
 

Так площадка выглядела весной 2021 года.
По словам одного из учеников, у его класса уроков физкультуры не было больше года. 
 
Myslo запросил комментарий у управления образования администрации города. Нам ответили, что в 2021 году в школе, расположенной в 1-м проезде Металлургов, 7, был запланирован ремонт кровли спортивного зала и спортплощадки на общую сумму более 2 млн руб.
 
– Ремонт кровли спортивного зала выполнен. Ремонтные работы спортивного зала будут выполнены в соответствии со сроками контракта — до 3 октября. На спортивной площадке планируется ремонт резинового покрытия, ремонт ограждения в срок до 15 сентября, а также установка нового оборудования в срок до 31 октября.
 
Уроки физической культуры с обучающимися начальной школы проводятся в оборудованных рекреациях. Обучающиеся основной и средней школы занимаются на школьном стадионе.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
центр образованияшколафизкультура
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле открылся Детский центр офтальмологии Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза»
В Туле открылся Детский центр офтальмологии Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза»
Пионеру-герою Вале Паршутину присвоено звание почетного гражданина Тулы
Пионеру-герою Вале Паршутину присвоено звание почетного гражданина Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.