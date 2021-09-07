Родители школьников тульского ЦО №24: «Нашим детям негде нормально заниматься физкультурой»

Фото из группы «ВКонтакте» «Так и живем».

В редакцию Myslo обратились родители учеников тульского Центра образования № 24. Они рассказали, что их детям негде нормально заниматься физкультурой: спортзал закрыт на ремонт, а вместо оборудованной спортплощадки — поле.

– Последние турники и лесенки были демонтированы весной, а футбольное поле уже давно без ворот (они, кстати, валяются во дворе учебного заведения). Остались только баскетбольные кольца. Забор поломан, а освещения почти никогда не было.



Так площадка выглядела весной 2021 года.

По словам одного из учеников, у его класса уроков физкультуры не было больше года.

Myslo запросил комментарий у управления образования администрации города. Нам ответили, что в 2021 году в школе, расположенной в 1-м проезде Металлургов, 7, был запланирован ремонт кровли спортивного зала и спортплощадки на общую сумму более 2 млн руб.

– Ремонт кровли спортивного зала выполнен. Ремонтные работы спортивного зала будут выполнены в соответствии со сроками контракта — до 3 октября. На спортивной площадке планируется ремонт резинового покрытия, ремонт ограждения в срок до 15 сентября, а также установка нового оборудования в срок до 31 октября .

Уроки физической культуры с обучающимися начальной школы проводятся в оборудованных рекреациях. Обучающиеся основной и средней школы занимаются на школьном стадионе.