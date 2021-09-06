В конце сентября в Туле состоится «НОЧЬ ТАТТОО»

К участию приглашаются татуированные люди и тату-мастера.

Мероприятие состоится 25 сентября в Concert Hall. «НОЧЬ ТАТТОО» – для ценителей тату-культуры.

Тату-салоны и тату-мастера, татуированные музыканты для татуированной публики, DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры. Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и даже

тематические конкурсы для татуированных людей.

Начало – в 21.00.