В конце сентября в Туле состоится «НОЧЬ ТАТТОО»
К участию приглашаются татуированные люди и тату-мастера.
Мероприятие состоится 25 сентября в Concert Hall. «НОЧЬ ТАТТОО» – для ценителей тату-культуры.
Тату-салоны и тату-мастера, татуированные музыканты для татуированной публики, DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры. Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и даже
тематические конкурсы для татуированных людей.
Начало – в 21.00.
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