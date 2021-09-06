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Столкновение трамваев в Туле: прокуратура начала проверку
Фото из архива Myslo.

Столкновение трамваев в Туле: прокуратура начала проверку

На основании ее результатов будут приняты меры прокурорского реагирования.

После лобового столкновения двух трамваев в Пролетарском районе Тулы региональная прокуратура инициировала проверку деятельности МКП «Тулгорэлектротранс».

По предварительной информации, в понедельник, 6 сентября, около полудня на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской водитель-стажер и водитель-инструктор трамвая не перевели стрелочный перевод, в результате чего произошло столкновение с другим вагоном.

В ДТП пострадали несколько пассажиров, им оказана медицинская помощь. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:13 +1
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