Столкновение трамваев в Туле: прокуратура начала проверку

Фото из архива Myslo.

На основании ее результатов будут приняты меры прокурорского реагирования.

После лобового столкновения двух трамваев в Пролетарском районе Тулы региональная прокуратура инициировала проверку деятельности МКП «Тулгорэлектротранс».

По предварительной информации, в понедельник, 6 сентября, около полудня на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской водитель-стажер и водитель-инструктор трамвая не перевели стрелочный перевод, в результате чего произошло столкновение с другим вагоном.

В ДТП пострадали несколько пассажиров, им оказана медицинская помощь. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.