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По каким адресам в Туле не будет электричества 6 сентября

По каким адресам в Туле не будет электричества 6 сентября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщает о плановых работах.

Плановое отключение электроэнергии 6 сентября

9:00 — 17:00

ул. Максимовского, 7, 9, 11, 9-а, 15, 11-а

ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.)

ул. Болдина, 9, 14, 15, 16

ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.)

ул. Ш. Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.)

ул. Короленко, 1, 3

ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Ракетная, 6-12 (чётн.), 9

ул. Овражная, 14-36 (чётн.)

ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.)

ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.)

ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.)

п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1-27 (нечёт.), 2-26 (чётн.), 2-б, 7-а, 19-а, 22-а; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26, 27-а, 25-а; ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3

ул. Циолковского, 36-56 (чётн.), 65-87 (нечётн.)

ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а

ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18

ул. Лазо, 1-12

ул. Котовского, 1-16

9:00 — 13:00

ул. Октябрьская, 314

9:00 — 18:00

ул. Староникитская, 10, 10-а

ул. Оборонная, 7-а, 9-а

ул. Староникитская, 10, 10-а

ул. Оборонная, 7-а, 9-а

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:07 +2
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