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В Туле подросток 16 лет не мог получить российское гражданство

В Туле подросток 16 лет не мог получить российское гражданство

Решить проблему помогла детский омбудсмен Наталия Зыкова.

К уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой поступило обращение о том, что 16-летний подросток, обучаясь и много лет проживая на территории нашей страны, не может получить российский паспорт и аттестат об образовании.

Семья мальчика уже давно проживает в Туле. Его мать прибыла в Российскую Федерацию еще в 2003 году из Узбекистана по паспорту гражданина бывшего СССР. Из-за этого родившемуся в 2005 году в России Артему не смогли оформить российское гражданство.

Наталия Зыкова направила запрос в МВД Узбекистана. Ответ, согласно которому мать и сын не зарегистрированы на территории республики и не являются ее гражданами, послужил основанием для принятия решения о признании подростка гражданином России по праву рождения.

Теперь подросток сможет получить российский паспорт, а затем и аттестат об успешном окончании 9 класса, продолжить обучение и, получив полное среднее образование, поступить в вуз. Мама мальчика также оформляет гражданство России.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 0
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оформление гражданстваУполномоченный по правам ребенка в Тульской областидетский омбудсмен
Место
Тула
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