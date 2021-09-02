В Туле подросток 16 лет не мог получить российское гражданство

К уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой поступило обращение о том, что 16-летний подросток, обучаясь и много лет проживая на территории нашей страны, не может получить российский паспорт и аттестат об образовании.

Семья мальчика уже давно проживает в Туле. Его мать прибыла в Российскую Федерацию еще в 2003 году из Узбекистана по паспорту гражданина бывшего СССР. Из-за этого родившемуся в 2005 году в России Артему не смогли оформить российское гражданство.

Наталия Зыкова направила запрос в МВД Узбекистана. Ответ, согласно которому мать и сын не зарегистрированы на территории республики и не являются ее гражданами, послужил основанием для принятия решения о признании подростка гражданином России по праву рождения.

Теперь подросток сможет получить российский паспорт, а затем и аттестат об успешном окончании 9 класса, продолжить обучение и, получив полное среднее образование, поступить в вуз. Мама мальчика также оформляет гражданство России.