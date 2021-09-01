В Тульской области для родителей школьников запустили чат-бот

Сотрудники Центра управления регионом Тульской области запустили новый чат-бот к 1 сентября. С его помощью родители смогут получить информацию о положенных им выплатах и льготах на проезд детей в общественном транспорте, мерах поддержки и организации детского досуга, а также о бесплатных секциях.



Функционал чат-бота будет расширяться, а родители — получать больше информационной поддержки.



Чат-бот доступен:

в личных сообщениях министерства образования Тульской области («Написать сообщение» —> «Перейти к диалогу с сообществом» —> «Начать»),

в Telegram — @school_71bot («START»).