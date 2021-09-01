новости
новости
Регистрация
В Тульской области для родителей школьников запустили чат-бот

В Тульской области для родителей школьников запустили чат-бот

Родителям окажут информационную поддержку.

Сотрудники Центра управления регионом Тульской области запустили новый чат-бот к 1 сентября. С его помощью родители смогут получить информацию о положенных им выплатах и льготах на проезд детей в общественном транспорте, мерах поддержки и организации детского досуга, а также о бесплатных секциях.

Функционал чат-бота будет расширяться, а родители — получать больше информационной поддержки.

Чат-бот доступен:

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 10:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
чат-ботродителишкольники
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отравление семьи угарным газом в Болохово: уголовное дело передано в суд
Отравление семьи угарным газом в Болохово: уголовное дело передано в суд
В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей
В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.