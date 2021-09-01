Отравление семьи угарным газом в Болохово: уголовное дело передано в суд

В Болохово 51-летняя женщина, работавшая в одной из УК в должности техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов, обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек.

Напомним, 17 марта в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя . Они отравились угарным газом. По версии следствия, обвиняемая не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в данной квартире и не проконтролировала выполнение графика таких профилактических осмотров.

При этом она составила акты, содержащие ложные сведения о выполнении данных работ. В результате своевременно не выявленных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире при эксплуатации водонагревателя проточного газового оборудования произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе, уточнили Myslo в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.