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Отравление семьи угарным газом в Болохово: уголовное дело передано в суд

Отравление семьи угарным газом в Болохово: уголовное дело передано в суд

В гибели людей обвинили сотрудницу УК.

В Болохово 51-летняя женщина, работавшая в одной из УК в должности техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов, обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек.
 
Напомним, 17 марта в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя. Они отравились угарным газом. По версии следствия, обвиняемая не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в данной квартире и не проконтролировала выполнение графика таких профилактических осмотров.
 
При этом она составила акты, содержащие ложные сведения о выполнении данных работ. В результате своевременно не выявленных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире при эксплуатации водонагревателя проточного газового оборудования произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе, уточнили Myslo в областной прокуратуре.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:25 +2
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