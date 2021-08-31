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В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей

В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей

В преддверии Дня знаний в ряде офисов Тульского отделения Сбербанка реализуется проект «Дни ЖКХ».

Клиенты, которые оплатят через удаленные каналы не менее четырех квитанций ЖКХ (управляющая компания (ОЕИРЦ), электроэнергия, газ, вода и т. д.) одновременно в офисе банка, могут получить светоотражающие наклейки СберКота на одежду ребенка или школьные рюкзаки. Проект направлен на повышение дорожной безопасности детей.

Оплатить квитанции можно на территории офиса без комиссии: через личный кабинет Сбербанк Онлайн, в банкоматах или терминалах офиса или в Зоне 24. Чеки необходимо показать сотруднику офиса, который выдаст детские наклейки со СберКотом.

В акции участвуют 12 офисов Тульской области:

  • 175 — Тула, Крестовоздвиженская пл., 1;
  • 116 — Тула, ул. М. Горького, 20;
  • 110 — Тула, ул. Демонстрации, 2;
  • 114 — Тула, пр. Ленина, 77;
  • 208 — Богородицк, ул. Луначарского, 1;
  • 214 — Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, 16/8;
  • 270 — Суворов, ул. Тульская, 1-в;
  • 276 — пгт Одоев, ул. Ленина, 10;
  • 277 — пгт Арсеньево, ул. Бандикова, 77;
  • 206 — п. Волово, ул. Ленина, 62;
  • 207 — п. Куркино, ул. Ленина, 1-а;
  • 203 — Каменский район, с. Архангельское, ул. Советская, 12.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко

– В сентябре дети возвращаются за школьные парты, начинают более активное перемещение по дорогам, в том числе в вечернее время. Светоотражающие наклейки, которые удобно крепятся на одежде, школьных рюкзаках, мешках для обуви, позволят юным жителям нашего региона стать более заметными для водителей. А веселый и озорной СберКот поможет создать детям позитивное настроение.

Акция продлится до 30 октября. Количество наклеек ограничено.

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