В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей
В преддверии Дня знаний в ряде офисов Тульского отделения Сбербанка реализуется проект «Дни ЖКХ».
Клиенты, которые оплатят через удаленные каналы не менее четырех квитанций ЖКХ (управляющая компания (ОЕИРЦ), электроэнергия, газ, вода
Оплатить квитанции можно на территории офиса без комиссии: через личный кабинет Сбербанк Онлайн, в банкоматах или терминалах офиса или в Зоне 24. Чеки необходимо показать сотруднику офиса, который выдаст детские наклейки со СберКотом.
В акции участвуют 12 офисов Тульской области:
- 175 — Тула, Крестовоздвиженская пл., 1;
- 116 — Тула, ул. М. Горького, 20;
- 110 — Тула, ул. Демонстрации, 2;
- 114 — Тула, пр. Ленина, 77;
- 208 — Богородицк, ул. Луначарского, 1;
- 214 — Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, 16/8;
- 270 — Суворов, ул. Тульская, 1-в;
- 276 — пгт Одоев, ул. Ленина, 10;
- 277 — пгт Арсеньево, ул. Бандикова, 77;
- 206 — п. Волово, ул. Ленина, 62;
- 207 — п. Куркино, ул. Ленина, 1-а;
- 203 — Каменский район, с. Архангельское, ул. Советская, 12.
Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:
Сергей Ющенко
– В сентябре дети возвращаются за школьные парты, начинают более активное перемещение по дорогам, в том числе в вечернее время. Светоотражающие наклейки, которые удобно крепятся на одежде, школьных рюкзаках, мешках для обуви, позволят юным жителям нашего региона стать более заметными для водителей. А веселый и озорной СберКот поможет создать детям позитивное настроение.
Акция продлится до 30 октября. Количество наклеек ограничено.