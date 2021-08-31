В офисах Тульского отделения Сбербанка можно получить светоотражающие наклейки для детей

Клиенты, которые оплатят через удаленные каналы не менее четырех квитанций ЖКХ (управляющая компания (ОЕИРЦ), электроэнергия, газ, вода и т. д. ) одновременно в офисе банка, могут получить светоотражающие наклейки СберКота на одежду ребенка или школьные рюкзаки. Проект направлен на повышение дорожной безопасности детей.

Оплатить квитанции можно на территории офиса без комиссии: через личный кабинет Сбербанк Онлайн, в банкоматах или терминалах офиса или в Зоне 24. Чеки необходимо показать сотруднику офиса, который выдаст детские наклейки со СберКотом.

В акции участвуют 12 офисов Тульской области:

175 — Тула, Крестовоздвиженская пл., 1;

116 — Тула, ул. М. Горького, 20;

110 — Тула, ул. Демонстрации, 2;

114 — Тула, пр. Ленина, 77;

208 — Богородицк, ул. Луначарского, 1;

214 — Новомосковск, ул. Шахтеров/Октябрьская, 16/8;

270 — Суворов, ул. Тульская, 1-в;

276 — пгт Одоев, ул. Ленина, 10;

277 — пгт Арсеньево, ул. Бандикова, 77;

206 — п. Волово, ул. Ленина, 62;

207 — п. Куркино, ул. Ленина, 1-а;

203 — Каменский район, с. Архангельское, ул. Советская, 12.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко – В сентябре дети возвращаются за школьные парты, начинают более активное перемещение по дорогам, в том числе в вечернее время. Светоотражающие наклейки, которые удобно крепятся на одежде, школьных рюкзаках, мешках для обуви, позволят юным жителям нашего региона стать более заметными для водителей. А веселый и озорной СберКот поможет создать детям позитивное настроение.

Акция продлится до 30 октября. Количество наклеек ограничено.