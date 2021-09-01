На НТВ покажут премьеру снятого в Тульской области «Фактора страха»
В шоу снимались популярные певцы, актеры, ведущие, блогеры, спортсмены и лица телеканала.
В эфире телеканала НТВ покажут отечественную версию мирового хита «Фактор страха». Премьера шоу назначена на 4 сентября. Популярным певцам, актерам, ведущим, блогерам, спортсменам и лицам НТВ предстоит взглянуть в глаза своим страхам. Участники пройдут ряд сложных испытаний, связанных с огнем, водой, высотой и различными зоофобиями.
«Всего будет восемь выпусков. Каждый эпизод — это шесть участников, три испытания, один победитель. В первом выпуске бороться со своими страхами будут певцы и музыканты Родион Газманов и Дмитрий Колдун, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, певица Карина Кокс, актер Артем Сучков и ведущий программы НТВ «НашПотребНадзор» Олег Солнцев», — гласит анонс телеканала.
Самый сильный и бесстрашный получит главный приз — 250 тысяч рублей. Победитель может оставить деньги себе или отдать их на благотворительность.
Напомним, на съемки одной из локаций «Фактора страха» пригласили Myslo. В тот день съемки проходили на карьере в Дубенском районе. Участники и ведущий красочно рассказали о своих жутких впечатлениях.
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