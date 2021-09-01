На НТВ покажут премьеру снятого в Тульской области «Фактора страха»

В эфире телеканала НТВ покажут отечественную версию мирового хита «Фактор страха». Премьера шоу назначена на 4 сентября. Популярным певцам, актерам, ведущим, блогерам, спортсменам и лицам НТВ предстоит взглянуть в глаза своим страхам. Участники пройдут ряд сложных испытаний, связанных с огнем, водой, высотой и различными зоофобиями.

«Всего будет восемь выпусков. Каждый эпизод — это шесть участников, три испытания, один победитель. В первом выпуске бороться со своими страхами будут певцы и музыканты Родион Газманов и Дмитрий Колдун, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, певица Карина Кокс, актер Артем Сучков и ведущий программы НТВ «НашПотребНадзор» Олег Солнцев», — гласит анонс телеканала.

Самый сильный и бесстрашный получит главный приз — 250 тысяч рублей. Победитель может оставить деньги себе или отдать их на благотворительность.