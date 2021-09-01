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На НТВ покажут премьеру снятого в Тульской области «Фактора страха»

На НТВ покажут премьеру снятого в Тульской области «Фактора страха»

В шоу снимались популярные певцы, актеры, ведущие, блогеры, спортсмены и лица телеканала.

В эфире телеканала НТВ покажут отечественную версию мирового хита «Фактор страха». Премьера шоу назначена на 4 сентября. Популярным певцам, актерам, ведущим, блогерам, спортсменам и лицам НТВ предстоит взглянуть в глаза своим страхам. Участники пройдут ряд сложных испытаний, связанных с огнем, водой, высотой и различными зоофобиями.
 
«Всего будет восемь выпусков. Каждый эпизод — это шесть участников, три испытания, один победитель. В первом выпуске бороться со своими страхами будут певцы и музыканты Родион Газманов и Дмитрий Колдун, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, певица Карина Кокс, актер Артем Сучков и ведущий программы НТВ «НашПотребНадзор» Олег Солнцев», — гласит анонс телеканала.
 
 
Самый сильный и бесстрашный получит главный приз — 250 тысяч рублей. Победитель может оставить деньги себе или отдать их на благотворительность.
 
Напомним, на съемки одной из локаций «Фактора страха» пригласили Myslo. В тот день съемки проходили на карьере в Дубенском районе. Участники и ведущий красочно рассказали о своих жутких впечатлениях.
 
 
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В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 1
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 2
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 3
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 4
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 5
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 6
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 7
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 8
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 9
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 10
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 11
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 12
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 13
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 14
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 15
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 16
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 17
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 18
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 19
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 20
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 21
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 22
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 23
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 24
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 25
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 26
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 27
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 28
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 29
В Тульской области снимают «Фактор страха», Фото: 30
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:09 −2
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