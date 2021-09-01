Запыленные дома на Набережной Дрейера: завод по производству бетона проверят, а улицу будут поливать

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А вот ограничить скорость движения до 20 км/ч на улице не получится.

Администрация Тулы ответила на просьбу жителей улицы Набережная Дрейера. Напомним , ранее в редакцию Myslo обратилась тулячка Наталия Сизова. Она рассказала, что недалеко от ее дома расположена промзона, где производят бетон. На территории разгружают щебень, химические реагенты из ж/д вагонов и грузят в фуры.

– Из-за постоянного движения грузовиков по территории промзоны и по улице в воздухе постоянно стоит пыль, которая оседает на окнах, во дворе – толстый серый слой! Страшно подумать, чем мы дышим! На участке дороги от дома до проходных промзоны насыпан щебень. Грузовики поднимают пыль, стоит невыносимый грохот. Автомобили идут с перегрузом, щебень и реагенты высыпаются на дорогу.

Женщина через Myslo обратилась в городскую администрацию с просьбой организовать полив дороги как минимум дважды в день. А еще установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения грузовиков до 20 км/ч.

Вот что ответили чиновники:

– Набережная Дрейера имеет категорию дороги второстепенного значения. Мойка и увлажнение дорог со щебеночным покрытием не предусмотрены техническими нормами и требованиями. Тем не менее, с учетом специфики работы предприятия и погодных условий, по необходимости проводится полив данной улицы. Увлажнение планируется увеличить до двух раз в день.

На Набережной Дрейера введено ограничение скорости – 40 км/ч. Проведение работ по ограничению скорости движения до 20 км/ч не соответствует расчетным параметрам скорости движения на указанной улице согласно паспорту автомобильной дороги и существующим требованиям нормативной документации.

Администрацией города подготовлены обращения в УМВД России по г. Туле и в Роспотребнадзор для проведения проверки в отношении законности деятельности юридического лица.