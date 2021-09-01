В Туле выступят мировые звезды русского фолка

10 сентября в Concert Hall состоится концерт питерской группы «Отава Ё». Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Их выступления — это шутки, танцы, хоровое пение вместе с залом и доверительное общение с каждым зрителем в сочетании с виртуозным исполнительским мастерством. В концерте прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни. Приходите, это будет незабываемо!

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: