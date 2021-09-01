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Как в тульских школах отметили 1 сентября: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина, администрации Тулы и правительства Тульской области.

Как в тульских школах отметили 1 сентября: фоторепортаж

1 сентября – волнительный день и для школьников, и для родителей.

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Тульской области прошли праздничные линейки. На них вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в учебных кабинетах.

В этом году в регионе в первый класс пошли 15 900 детей. Всего же детские сады, школы, учреждения среднего специального образования с 1 сентября будут посещать порядка 220 тысяч несовершеннолетних туляков. Из них чуть более 152 тысяч — школьники.

Myslo сделал фотоподборку праздничных линеек в школах Тулы.

Центр образования №34:

Галерея
День знаний в Тульской области, Фото: 1
День знаний в Тульской области, Фото: 2
День знаний в Тульской области, Фото: 3
День знаний в Тульской области, Фото: 4
День знаний в Тульской области, Фото: 5
День знаний в Тульской области, Фото: 6
День знаний в Тульской области, Фото: 7
День знаний в Тульской области, Фото: 8
День знаний в Тульской области, Фото: 9
День знаний в Тульской области, Фото: 10
День знаний в Тульской области, Фото: 11
День знаний в Тульской области, Фото: 12
День знаний в Тульской области, Фото: 13
День знаний в Тульской области, Фото: 14
День знаний в Тульской области, Фото: 15
День знаний в Тульской области, Фото: 16
День знаний в Тульской области, Фото: 17
День знаний в Тульской области, Фото: 18
показать все фотографии

Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова:

Галерея
День знаний в Тульской области, Фото: 1
День знаний в Тульской области, Фото: 2
День знаний в Тульской области, Фото: 3
День знаний в Тульской области, Фото: 4
День знаний в Тульской области, Фото: 5
День знаний в Тульской области, Фото: 6
День знаний в Тульской области, Фото: 7
День знаний в Тульской области, Фото: 8
День знаний в Тульской области, Фото: 9
День знаний в Тульской области, Фото: 10
День знаний в Тульской области, Фото: 11
День знаний в Тульской области, Фото: 12
День знаний в Тульской области, Фото: 13
показать все фотографии

Центр образования № 4:

Галерея
День знаний в Тульской области, Фото: 1
День знаний в Тульской области, Фото: 2
День знаний в Тульской области, Фото: 3
День знаний в Тульской области, Фото: 4
День знаний в Тульской области, Фото: 5
День знаний в Тульской области, Фото: 6
День знаний в Тульской области, Фото: 7
День знаний в Тульской области, Фото: 8
День знаний в Тульской области, Фото: 9
День знаний в Тульской области, Фото: 10
День знаний в Тульской области, Фото: 11
День знаний в Тульской области, Фото: 12
День знаний в Тульской области, Фото: 13
День знаний в Тульской области, Фото: 14
День знаний в Тульской области, Фото: 15
День знаний в Тульской области, Фото: 16
День знаний в Тульской области, Фото: 17
День знаний в Тульской области, Фото: 18
День знаний в Тульской области, Фото: 19
показать все фотографии
1 сентября в instagram

А еще туляки активно делятся фотографиями с торжественных линеек в Instagram:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А как у ваших детей прошло 1 сентября? Делитесь эмоциями и фотографиями в комментариях!

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:50 +4
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