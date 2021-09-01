Как в тульских школах отметили 1 сентября: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина, администрации Тулы и правительства Тульской области.

1 сентября – волнительный день и для школьников, и для родителей.

Сегодня, 1 сентября, во всех школах Тульской области прошли праздничные линейки. На них вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в учебных кабинетах.

В этом году в регионе в первый класс пошли 15 900 детей. Всего же детские сады, школы, учреждения среднего специального образования с 1 сентября будут посещать порядка 220 тысяч несовершеннолетних туляков. Из них чуть более 152 тысяч — школьники.

Myslo сделал фотоподборку праздничных линеек в школах Тулы.

Центр образования №34:

Лицей № 2 им. Б. А. Слободскова :

Центр образования № 4:

1 сентября в instagram

А еще туляки активно делятся фотографиями с торжественных линеек в Instagram: