Как в тульских школах отметили 1 сентября: фоторепортаж
1 сентября – волнительный день и для школьников, и для родителей.
Сегодня, 1 сентября, во всех школах Тульской области прошли праздничные линейки. На них вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в учебных кабинетах.
В этом году в регионе в первый класс пошли 15 900 детей. Всего же детские сады, школы, учреждения среднего специального образования с 1 сентября будут посещать порядка 220 тысяч несовершеннолетних туляков. Из них чуть более 152 тысяч — школьники.
Myslo сделал фотоподборку праздничных линеек в школах Тулы.
Центр образования №34:
Лицей № 2 им.
Центр образования № 4:
А еще туляки активно делятся фотографиями с торжественных линеек в Instagram:
А как у ваших детей прошло 1 сентября? Делитесь эмоциями и фотографиями в комментариях!