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Где в Туле отключат электричество 31 августа

Где в Туле отключат электричество 31 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Во вторник они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 173, 169,
  • ул. Марата, 196, 198,
  • ул. Пороховая, 29,
  • ул. Литейная, 27, 29, 31, 33,
  • ул. Ствольная, 104,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36,
  • ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 52,
  • Мясново: 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Чмутова, 2-18 (чётн.), 14-а, 36-а, 10,
  • ул. Ликбеза, 6, 21, 23, 10,
  • ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а,
  • ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в,
  • ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а,
  • ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11-а, 13-а,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
  • 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
  • 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чёттн.),
  • 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 13, 14, 15, 12, 15-а,
  • ул. Трудовая, 1,
  • ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7.
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