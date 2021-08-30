В Поленово состоялся велозаезд Gran Fondo

Впервые это мероприятие прошло на дорогах сразу двух областей – Тульской и Московской.

В воскресенье, 29 августа, рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» прошел велозаезд Gran Fondo Поленово/Серпухов. Мероприятие впервые объединило дороги двух областей: Тульской и Московской. Старт и финиш заезда состоялись на территории музея-усадьбы «Поленово», а сам маршрут прошел по территории Серпуховского района Подмосковья.

Уcaдьбa Пoлeнoвo нaxoдитcя нa бepeгy Oки, в oкpyжeнии cocнoвыx лecoв. Eё влaдeльцeм был знaмeнитый pyccкий xyдoжник Bacилий Дмитpиeвич Пoлeнoв, пoчти вce здaния в имeнии и цepкoвь, pacпoлoжeннaя в coceднeм ceлe Бёxoвo, пocтpoeны пo eгo пpoeктaм. Бoльшoй cocнoвый пapк был тaкжe пocaжeн xyдoжникoм, вoзpacт дepeвьeв – бoлee cтa лeт.

Для участников мероприятия организаторы приготовили приятный бонус – бесплатную экскурсию по усадьбе. Gran Fondo переводится как «Большая прогулка»: помимо соревновательного аспекта здесь присутствует здоровый вид outdoor-активности на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта.

Gran Fondo – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. История Gran Fondo началась в Италии более полувека назад. За это время мероприятие стало одним из самых массовых в мире. С 2016 года Gran Fondo проводится и в России: за это время в мероприятии приняли участие более 20 тысяч человек.

Организаторы всегда подбирают трассы недалеко от городов, с максимально удобной логистикой, хорошей инфраструктурой и возможностью проведения досуга. Разные форматы заездов позволяют найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Обязательные требования мероприятия предельно просты – исправный велосипед и наличие шлема.

Участники соревновались в заездах на трех дистанциях – 30, 60 или 100 км. Всех финишеров по окончании гонок ждал приятный бонус в виде уникальной памятной медали. Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Тульской области и министерства физической культуры и спорта Московской области.