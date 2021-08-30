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В Туле осудят женщину, устроившую онлайн-казино на рабочем месте
Фото: storage.myseldon.com.

В Туле осудят женщину, устроившую онлайн-казино на рабочем месте

Тулячка открыла незаконный бизнес в самом центре города, на Красноармейском проспекте.

Следственным отделом по Привокзальному району города Тулы СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Щекино. Она обвиняется в незаконном проведении азартных игр.

По данным следствия, в прошлом году женщина неофициально устроилась на работу в компьютерный клуб, расположенный на Красноармейском проспекте.  Там она развернула свою незаконную деятельность – «испытать удачу» посетители могли на любом из 35 компьютеров.

Обвиняемая принимала от игроков деньги, которыми распоряжалась по своему усмотрению. Все необходимые следственные действия проведены, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемая полностью признала вину.

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