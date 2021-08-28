новости
новости
Регистрация
Тлеющее навозохранилище в Новомосковском районе обследовали тепловизором с дрона
Фото Вадима Баранова.

Тлеющее навозохранилище в Новомосковском районе обследовали тепловизором с дрона

«Экологическая защита» проверила территорию птицефабрики «Краснобор».

Представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» совместно с Добровольческим поисково-спасательным отрядом «Поиск 71», используя дрон и тепловизор, исследовали, как обстоит ситуация с тушением навоза, тлеющего с начала июля в поселке Ширинский. Специализированное оборудование показало, что очаги все еще остаются. С помощью дрона и тепловизора удалось установить, где все еще остаются очаги тления.

Жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск продолжают жаловаться на запах гари. Источник его, напомним, уже установлен: на одной из площадок ООО «Краснобор» в июле из-за жары загорелось старое навозохранилище. Сотрудники птицефабрики своими силами пытались потушить помет, но безрезультатно. Навоз и сейчас продолжают заливать водой и пересыпать грунтом.

«Площадь тления стала меньше. Дожди и меры, которые принимает птицефабрика, значительно помогли в тушении навоза. Но, судя по снимкам тепловизора и обращениям жителей, этих мер все-таки недостаточно. Мы считаем, что предприятию необходимо обратиться к специалистам по тушению торфяных пожаров, ведь, когда процесс горения идет изнутри, затушить возгорание с поверхности крайне сложно», — прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Всю информацию и снимки, полученные с помощью специального оборудования, экологи передали руководству предприятия.

Напомним, активисты «Экологической защиты» выяснили источник едкой гари, от которого уже месяц страдают жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск, а также расположенных рядом деревень. Жизнь людям отравляло старое навозохранилище птицефабрики «Краснобор» в поселке Ширинский, на одной из площадок которого под открытым небом складированы отходы жизнедеятельности птиц. Все это досталось фабрике в наследство более 30 лет назад от прежних владельцев.

Около месяца назад из-за сильной жары произошло самовозгорание навоза. Из-за труднодоступности подъезда к участку пожарным расчетам не удалось потушить его полностью, поэтому отходы продолжают тлеть.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:02 0
Другие статьи по темам
Событие
навозтепловизорэкозащита
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Щекино – город рабочей славы
Щекино – город рабочей славы
«Накажи автохама»: белый BMW не захотел плестись за трамваем
«Накажи автохама»: белый BMW не захотел плестись за трамваем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.