Тлеющее навозохранилище в Новомосковском районе обследовали тепловизором с дрона

Фото Вадима Баранова.

Представители Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» совместно с Добровольческим поисково-спасательным отрядом «Поиск 71», используя дрон и тепловизор, исследовали, как обстоит ситуация с тушением навоза, тлеющего с начала июля в поселке Ширинский. Специализированное оборудование показало, что очаги все еще остаются. С помощью дрона и тепловизора удалось установить, где все еще остаются очаги тления.



Жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск продолжают жаловаться на запах гари. Источник его, напомним, уже установлен: на одной из площадок ООО «Краснобор» в июле из-за жары загорелось старое навозохранилище. Сотрудники птицефабрики своими силами пытались потушить помет, но безрезультатно. Навоз и сейчас продолжают заливать водой и пересыпать грунтом.

«Площадь тления стала меньше. Дожди и меры, которые принимает птицефабрика, значительно помогли в тушении навоза. Но, судя по снимкам тепловизора и обращениям жителей, этих мер все-таки недостаточно. Мы считаем, что предприятию необходимо обратиться к специалистам по тушению торфяных пожаров, ведь, когда процесс горения идет изнутри, затушить возгорание с поверхности крайне сложно», — прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Всю информацию и снимки, полученные с помощью специального оборудования, экологи передали руководству предприятия.

Напомним, активисты «Экологической защиты» выяснили источник едкой гари, от которого уже месяц страдают жители микрорайонов Сокольники и Северо-Задонск, а также расположенных рядом деревень. Жизнь людям отравляло старое навозохранилище птицефабрики «Краснобор» в поселке Ширинский, на одной из площадок которого под открытым небом складированы отходы жизнедеятельности птиц. Все это досталось фабрике в наследство более 30 лет назад от прежних владельцев.

Около месяца назад из-за сильной жары произошло самовозгорание навоза. Из-за труднодоступности подъезда к участку пожарным расчетам не удалось потушить его полностью, поэтому отходы продолжают тлеть.