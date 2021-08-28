Щекино – город рабочей славы

На территории современного Щекинского района в разное время побывали Петр Первый, Екатерина Вторая, Александр Первый, Николай Первый, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Борис Ельцин, Владимир Путин. Много ли российских городов могут похвастаться таким фактом!

Пять миллионов пудов груза

В конце девятнадцатого века в этих местах была железнодорожная станция Ясенки и деревушка Колпна. В 1870 году вблизи станции Ясенки возник и поселок Щекино. В 1904 году он слился с пристанционным поселком Ясенки под общим названием поселок «Щекино».

Поселение в этих местах начало расти в связи с разработкой месторождений бурого угля. Первую шахту английские концессионеры братья Гилль заложили в 1870 году, открыв четыре шахты, названные по именам дочерей одного из братьев: «Варвара», «Эмили», «Магдалина», «Мария». Самая мощная, получившая имя «Павел», давала в сутки всего два вагона угля. Одновременно братья Гилль построили два небольших завода – огнеупорного кирпича и по производству серной и азотной кислот.

Уже с начала ХХ века Щекино стало превращаться в крупный экономический центр Тульской губернии. Так, по статистике станция Щекино была на втором месте после станции Тула-Курская по отправке товара, опережая даже Ефремов и станцию Тула С.-В. железной дороги. Из Щекино отправлялось около пяти миллионов пудов товара. Такую активность связывали с расцветом рудничной каменноугольной промышленности.

Окрестности Щекина стали и одним из центров дачного летнего отдыха, набиравшего тогда популярность. С открытием дачного сезона все поезда, идущие на Щекино, были переполнены пассажирами до последней степени. В самом же Щекине была только одна достопримечательность – могила солдата Василия Шибунина, которого безуспешно пытался защитить в 1866 году Лев Толстой.

Шибунина предали военно-полевому суду за пощечину, которую он отвесил офицеру. Толстой согласился выступить на суде в его защиту; он был уверен в успехе. Однако суд приговорил Шибунина к смертной казни. Толстой, чтобы смягчить приговор, пытался воспользоваться своими связями в высшем свете, но безуспешно. Все эти события стали основой фильма «История одного назначения», снятого в 2018 году. Роль Василия Шабунина сыграл Филипп Гуревич.

9 августа 1866 в Новой Колпне была устроена публичная казнь. У столба, к которому привязали Шабунина, собралось много людей, женщины плакали и падали в обморок. Тело казненного закопали недалеко от будущей станции Щекино. Уже через час к могиле пришел священник и почти непрерывно служил заказные панихиды. На могилу бросали свечи, куски холста и медные монеты. То же повторилось на следующий день. Могила стала местной достопримечательностью. Однако вскоре становой пристав приказал сравнять ее с землей и выставил караул с приказом не допускать любопытных. Служение панихид также было запрещено. Впоследствии солдат Шабунин был перезахоронен в братской могиле на улице Льва Толстого в Щекино.

Щекинский метод, опередивший время

После 1917 г. началось активное строительство и реконструкция старых шахт. К 1941 году восемь из них уже работали и еще четыре строились.

В 1924 году был ликвидирован Крапивенский уезд, и вместо него образован Щекинский район с центром в селе Колпна, затем станции Щекино. Вокруг шахт, рудников и заводов вырастали рабочие поселки. Особенно быстро заселялась территория близ железнодорожной станции Ясенки. Рос и развивался поселок при станции Щекино.

Важным толчком в развитии города стало решение о строительстве в 1929 году завода «Кислотоупор». Благодаря шахтерам и новому предприятию город начал активно застраиваться, и вырос небольшой рабочий поселок.

В 1932 г. в Щекине появились кирпичный и молочный заводы, хлебозавод.

1 июля 1934 года образован рабочий поселок Щекино. В его состав включены поселки Новая Колпна и Социалистический, населенные пункты при керамическом и кислотоупорном заводе и при железнодорожной станции Щекино. А 27 ноября 1938 года он преобразован в шахтерский город Щекино. Его называли жемчужиной Подмосковного угольного бассейна.

Угольная промышленность стала основной отраслью хозяйства Щекина. Она давала свыше 60 процентов валовой продукции города. Впервые в Подмосковном бассейне здесь появилось щитовое крепление лав.

У каждого времени – свои достижения. К 1 января 1941 года в городе было установлено 2 475 радиоточек. Полностью были радиофицированы поселки шахт №№ 9, 17, колхоза им. VI съезда Советов. За год проложено 4,5 км новых радиотрансляционных линий, реконструировано 10 км линий.

В годы войны Щекинский район был оккупирован немцами и освобожден 17 декабря 1941 г. войсками Западного фронта в ходе Тульской операции.

С 2006 года город вошел в состав Щекинского района, как муниципальное образование (городское поселение) «город Щекино».

Его современные градообразующие предприятия — технологически и организационно связанные друг с другом ОАО «Щекиноазот» (производитель азотных удобрений и нефтехимической продукции) и ОАО «Химволокно» (капроновые нити и корд).

Щекино – родина знаменитого Щекинского метода, который в советские времена гремел на всю страну.

«Использованные в Щекинском методе принципы развития производительных сил остаются актуальными и на нынешний период. В его содержании красной линией проходит раскрытие потенциальных возможностей заложенных в человеческом факторе. Экономический эксперимент на практике доказал необходимость динамичного развития производства», – считал его создатель Петр Михайлович Шаров.

Знаменитые щекинцы

Рок-музыкант, автор песен, композитор Игорь Тальков. Учился в школе № 11 г. Щекино, где играл в школьном ансамбле, руководил хором. В восьмидесятые годы был одним из самых популярных в СССР эстрадных исполнителей.

15 июля 2017 года в парке городского Дворца культуры Щекина установлен памятник Игорю Талькову. Школа № 11, в которой он учился, также названа именем Талькова.

Космонавт Сергей Залетин первый космический полет длительностью 72 суток 19 часов 42 минуты 16 секунд совершил в 2000 году. Был командиром транспортного корабля «Союз ТМ-30» и последним командиром орбитального комплекса «Мир», который затопили в 2001 г. 12 мая 2000 г. совершил выход в открытый космос длительностью 5 часов 3 минуты.

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные во время космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир» подполковник Залетин получил звание Героя Российской Федерации. В 2002 г. совершил второй космический полет длительностью 10 суток 20 часов 53 минуты 9 секунд. Именем Залетина в Щекине названа средняя школа №13.

Уроженка Щекина Татьяна Ледовская в 1988 г. стала чемпионкой Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле в эстафете 4×400 метров и выиграла серебряную медаль на дистанции 400 метров с барьерами.

Футбольный вратарь Валерий Клейменов играл в тульском «Арсенале», клубах российской высшей лиги, в том числе в «Роторе» Волгоград и «Динамо» Москва, в 1992 году сыграл два матча в составе сборной СНГ.

Знаменитый полярник, исследователь Арктики, географ и метеоролог Борис Кремер в 1935 году был одним из организаторов второй на Северной Земле полярной станции «Мыс Оловянный». В 1941—1943 годах он был начальником полярных станций на мысе Арктическом и на острове Домашний в составе архипелага Северная Земля. Работа полярной станции была необходима для обеспечения метеорологическими сводками армии и флота. Многие советские полярные станции были уничтожены артобстрелом, но героические полярники продолжали нести вахту. Выброшенный на берег контейнер с продуктами разбился о камни, и большей частью все оказалось потеряно.

Группа Бориса Кремера провела зимовку, практически не имея запасов продуктов. При этом метеосводки в светлое время требовали каждый час. Как потом выяснилось — чаще всего это была дезинформация для противника, создать у него иллюзию, что советская авиация находится в воздухе. Урна с прахом Бориса Александровича, согласно завещанию, захоронена на острове Домашний. Так же, как у литературного первооткрывателя Северной Земли капитана Татаринова, на могильном камне Бориса Кремера значится девиз: «Бороться и искать!»

Шесть щекинцев в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза.