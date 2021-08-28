Минтруд «переобулся»: новые рекомендации о непривитых работниках дают шанс в суде работникам «Щегловского вала»

Фото из архива Myslo.

Разъяснение ведомства об отстранении от работы непривитых сотрудников носит лишь рекомендательный характер и не являются нормативным актом.

В июле Минтруд направил письмо с разъяснениями, как отстранять сотрудников от работы, если они отказываются привиться от ковида, не имея противопоказаний. Ведомство сочло, что эта мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. У юристов законность этих тезисов вызвала определенные сомнения.

В своем новом письме Минтруд разъяснил: «Указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника.

В части поднимаемых в обращении вопросов, связанных с проведением вакцинирования в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, информируем, что данные вопросы регулируются не трудовым законодательством, а законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 августа 2021 г. № 14−2/ООГ-7691).

Юристы правовой системы «Гарант» считают, что законодательство не содержит такого основания для отстранения от работы, как отсутствие профилактических прививок. Абзац 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ, на который ссылались госорганы как на основание для отстранения от работы непривитых сотрудников, позволяет отстранять от работы в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (то есть актами федерального уровня). Возможности устанавливать случаи отстранения от работы на основании постановлений санврачей субъектов РФ ТК РФ не предусматривает.

Сейчас прививка против коронавируса внесена в Календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, а необходимость вакцинации от COVID-19 определяет санитарный врач региона. При этом отказ от вакцинации чреват отстранением от работы лишь тех работников, чья работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825).