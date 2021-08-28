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28 августа несколько райцентров Тульской области отмечают День города
Фото из архива Myslo.

28 августа несколько райцентров Тульской области отмечают День города

Белев, Богородицк, Донской, Кимовск, Киреевск, Суворов и Щекино отмечают очередные годовщины со дня основания.

С праздником жителей городов поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Он отметил, что сегодня города региона активно развиваются, сохраняя при этом исторические и культурные традиции. Ремонтируются дороги, создаются новые жилые кварталы, спортивные и социальные объекты. Появляется все больше ухоженных общественных пространств, которые становятся точками притяжения для жителей и гостей. 

«Города Тульской области становятся комфортней и современней. И такими их делаете вы – неравнодушные, инициативные граждане, работающие на благо родного края. Вы храните славные традиции трудолюбия и патриотизма. Пусть отзывчивость и самоотдача и впредь помогают приумножать потенциал городов», - подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил жителей за трудолюбие, неравнодушие и инициативность, пожелал им благополучия, а их городам – развития и процветания.

 
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