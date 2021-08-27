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В Туле отметили 20-летие компании «ЕвроХим»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле отметили 20-летие компании «ЕвроХим»

Лучшие сотрудники предприятия получили государственные и региональные награды.

В Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию компании «ЕвроХим». В нём принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Он отметил, что богатая военными и трудовыми подвигами история тульского края связана с достижениями выдающихся предков – трудолюбивых, упорных, решительных. Таких же, которые сегодня работают в компании «ЕвроХим».

– О «ЕвроХиме» знают не только в России, но и за рубежом. Это один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся производителей минеральных удобрений в мире. Ваша продукция – это неизменно высокое качество, что подтверждается постоянным спросом на неё. Не менее важно и то, что компания активно участвует в социальной жизни страны и Тульской области в частности. Уверен, что так будет и впредь, ведь достижения компании – это результат работы всех ее сотрудников, – подчеркнул Юрий Борисов.

Руководство и сотрудников холдинга поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что предприятия «ЕвроХима» занимают особое место в химической промышленности – одной из опорных отраслей экономики Тульской области. В компании трудятся более 5000 человек.

– Вы всегда держите высокую планку качества и не останавливаетесь на достигнутом. Только в этом году «ЕвроХим» инвестировал порядка 8 млрд рублей в модернизацию существующих и создание новых производственных площадок. Это проекты с применением самых современных, передовых технологий, которые вносят серьёзный вклад в развитие экономики региона и укрепление его промышленного потенциала, – отметил Алексей Дюмин.

«ЕвроХим» уделяет большое внимание экологической безопасности производства. Это направление сейчас актуально как никогда – и не только в России, но и во всём мире. Компания является одним из важнейших социальных партнёров региона. Проходят детские соревнования по хоккею на кубок «ЕвроХим», в которых принимают участие зарубежные команды. Руководство предприятия поддержало инициативу правительства Тульской области о создании в Новомосковске уникального центра поддержки одарённых детей «Созвездие» – он будет построен уже к концу года.

– За успехами компании всегда стоят люди. Преданные и ответственные работники, настоящие мастера своего дела. На предприятии есть целые трудовые династии, которые передают бесценный опыт из поколения в поколение. Вы сохраняете и приумножаете славные традиции химической промышленности, – подчеркнул глава региона.

Губернатор вручил сотрудникам предприятия государственные и региональные награды. За большой вклад в развитие индустрии и многолетнюю добросовестную работу коллектив «ЕвроХима» удостоен благодарности Президента России Владимира Путина.

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сегодня, в 19:53 −11
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
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