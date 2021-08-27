В Туле четвертый день подряд ищут пропавшую пенсионерку

Галина Стасенко ушла из дома 23 августа и не вернулась.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 61-летней Галины Александровны Стасенко, о судьбе которой ничего не известно с 23 августа.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серо-голубые. Особые приметы: косоглазие, носит очки. Одежда: предположительно, чёрно-белая кофта, чёрная юбка, чёрные туфли.