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В Туле четвертый день подряд ищут пропавшую пенсионерку

В Туле четвертый день подряд ищут пропавшую пенсионерку

Галина Стасенко ушла из дома 23 августа и не вернулась.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 61-летней Галины Александровны Стасенко, о судьбе которой ничего не известно с 23 августа.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серо-голубые. Особые приметы: косоглазие, носит очки. Одежда: предположительно, чёрно-белая кофта, чёрная юбка, чёрные туфли.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:17 +2
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Тула
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