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Тульские водители жалуются на новый режим работы светофора на пересечении пр.Ленина и ул. Болдина
Кадр из видео.

Тульские водители жалуются на новый режим работы светофора на пересечении пр.Ленина и ул. Болдина

По словам автомобилистов, теперь на этом участке постоянно собирается пробка.

Туляки пожаловались в редакцию Myslo на новый режим работы светофора, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Болдина. Автомобилисты сообщают, что из-за этого теперь на участке собирается пробка.
 
Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, зачем было необходимо перенастраивать светофор.
 
- Корректировка схемы пофазного разъезда произведена 21 августа в связи с тем, что это был единственный объект, не входивший в координацию с соседними перекрестками, расположенными на пр. Ленина.
 
Благодаря этому в настоящее время участок пр. Ленина от ул. Советской до ул. Скуратовской работает как единый механизм с возможностью ручного контроля всех вышеназванных участков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
Сообщается, что стрелка на светофоре по направлению в центр горит 15 секунд в межпики — с 10.00 до 16.00 и с 20.00 до 7.00. В утренние часы пик 28 секунд, в вечерние — 20 секунд.
 

Друзья, а что вы думаете по поводу перенастройки указанного светофора? Заметили улучшения или наоборот? Делитесь мнением в комментариях!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:40 +2
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