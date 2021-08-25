Тульские водители жалуются на новый режим работы светофора на пересечении пр.Ленина и ул. Болдина

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По словам автомобилистов, теперь на этом участке постоянно собирается пробка.

Туляки пожаловались в редакцию Myslo на новый режим работы светофора, расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы Болдина. Автомобилисты сообщают, что из-за этого теперь на участке собирается пробка.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали, зачем было необходимо перенастраивать светофор.

- Корректировка схемы пофазного разъезда произведена 21 августа в связи с тем, что это был единственный объект, не входивший в координацию с соседними перекрестками, расположенными на пр. Ленина.

Благодаря этому в настоящее время участок пр. Ленина от ул. Советской до ул. Скуратовской работает как единый механизм с возможностью ручного контроля всех вышеназванных участков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.