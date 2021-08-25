Фото из архива Myslo.

Об этом организаторы сообщили в соцсетях.

Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября. Оргкомитет мероприятия уже приступил к активной подготовке. Отметим, что 11 сентября также в областной столице отметят День города.

- Выступления артистов пройдут в разных форматах, ведь мы всегда стремимся удивить зрителей необычным и нестандартным подходом, — заявили организаторы фестиваля.

Напомним, «Театральный дворик» должен был состояться с 14 по 18 июля, однако его перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.