новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября

Об этом организаторы сообщили в соцсетях.

Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 11 и 12 сентября. Оргкомитет мероприятия уже приступил к активной подготовке. Отметим, что 11 сентября также в областной столице отметят День города.

- Выступления артистов пройдут в разных форматах, ведь мы всегда стремимся удивить зрителей необычным и нестандартным подходом, — заявили организаторы фестиваля.

Напомним, «Театральный дворик» должен был состояться с 14 по 18 июля, однако его перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль Театральный дворикДень город
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое туляков взломали автомат экспресс-фотографии и украли кассету с деньгами: видео
Двое туляков взломали автомат экспресс-фотографии и украли кассету с деньгами: видео
Тульские водители жалуются на новый режим работы светофора на пересечении пр.Ленина и ул. Болдина
Тульские водители жалуются на новый режим работы светофора на пересечении пр.Ленина и ул. Болдина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.