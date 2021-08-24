В Туле на ул. Токарева ограничат движение транспорта
Маршрутки №9 и №64 будут ходить по измененной схеме.
26 августа с 9.00 до 16.00 в Туле будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Герцена.
Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с работами по опиловке деревьев.
На время работ движение автобусов маршрутов № 9, 64 будет осуществляться по измененной схеме:
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№
м-та
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Наименование маршрута
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Схема движения
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9
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ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес
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ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Герцена — ул. Токарева- ул. Октябрьская — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова
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64
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ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница
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ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Герцена — ул. Токарева- ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса.