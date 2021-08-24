новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Токарева ограничат движение транспорта

В Туле на ул. Токарева ограничат движение транспорта

Маршрутки №9 и №64 будут ходить по измененной схеме.

26 августа с 9.00 до 16.00 в Туле будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Герцена.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с работами по опиловке деревьев.

На время работ движение автобусов маршрутов № 9, 64 будет осуществляться по измененной схеме:

м-та

Наименование маршрута

Схема движения

9

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Герцена — ул. Токарева- ул. Октябрьская — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова

64

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская обл. больница

ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Комсомольская — Промышленный проезд — ул. Герцена — ул. Токарева- ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничение движенияопиловка деревьев
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Герои популярной игры Brawl Stars появились в «Пятёрочке»
Герои популярной игры Brawl Stars появились в «Пятёрочке»
Под Тулой в кювет вылетел самосвал
Под Тулой в кювет вылетел самосвал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.