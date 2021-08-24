В Туле на ул. Токарева ограничат движение транспорта

Маршрутки №9 и №64 будут ходить по измененной схеме.

26 августа с 9.00 до 16.00 в Туле будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Токарева на участке от ул. Комсомольской до ул. Герцена.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с работами по опиловке деревьев.

На время работ движение автобусов маршрутов № 9, 64 будет осуществляться по измененной схеме: