Новый корпус перинатального центра примет первых рожениц уже в январе

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На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили работу службы родовспоможения в Тульской области.

Глава региона подчеркнул, что решению проблем демографии уделяется большое внимание на федеральном и региональном уровнях.

— Важное направление работы в этой сфере — повышение рождаемости и снижение младенческой смертности. Это напрямую связано с качеством оказания акушерской помощи. В нынешнем году в регионе откроется новый корпус перинатального центра, который будет оснащен современным оборудованием и позволит внедрить новые технологии. Ведётся работа по обучению и повышению квалификации медицинского персонала, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Зампредседателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил о приоритетных направлениях в этой сфере. Среди них:

укрепление амбулаторного звена акушерско-гинекологической службы,

раннее выявление (до 22 недель) врожденных аномалий плода,

повышение квалификаций медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах.

В акушерско-гинекологическую службу региона входят:

два стационара третьего уровня (Тульский областной перинатальный центр и Родильный дом № 1), имеющие отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных,

три стационара второго уровня (Новомосковская городская клиническая больница, Ефремовская и Узловская районные больницы), имеющие палаты интенсивной терапии,

четыре стационара первого уровня (Алексинская, Щекинская, Суворовская районные больницы и Донская городская больница), в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача.

Всего в структуре службы находятся 33 женские консультации. В регионе работают 281 акушер-гинеколог и 44 неонатолога. В августе этого года после окончания ординатуры на работу пришли еще девять акушеров.

В Тульской области введены дополнительные меры для привлечения неонатологов. Специалистов обеспечат жильем и ежемесячными надбавками к заработной плате.

Дмитрий Марков отметил, что с 2016 года есть тенденция к снижению количества родов. В 2020 году принято на 397 родов меньше, чем в 2019.

Меньше становится и абортов. Существенную роль в этом играют кабинеты кризисной беременности. В Тульской области на базе женских консультаций работает 30 таких кабинетов. За первую половину 2021 года удалось предотвратить 248 абортов.

В прошлом году было выполнено 563 процедуры ЭКО, 139 женщин стали мамами. На 2021 год запланировано 600 процедур.

Дмитрий Марков также доложил о готовности нового корпуса перинатального центра. Он должен открыться в конце этого года, а начать принимать рожениц – в январе 2022. Мощности и оснащения нового перинатального центра позволят выхаживать даже самых сложных малышей, принимать ранние и преждевременные роды.

Глава региона попросил Дмитрия Маркова держать на личном контроле завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию нового корпуса перинатального центра.

– Уже сейчас необходимо решать вопрос обеспечения учреждения высококвалифицированными кадрами. Кроме того, важно, чтобы о возможностях нового перинатального центра узнали все семьи, которые уже ждут малыша или только планируют беременность, — подытожил губернатор.

Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации Тулы Дмитрия Миляева на то, что благоустройство прилегающей территории нового перинатального центра должно быть проведено качественно и в срок.