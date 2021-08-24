Туляки взяли серебро на чемпионате мира по шашкам

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Турции завершилась молниеносная программа чемпионата мира среди сборных команд по русским шашкам. На старт вышли 8 команд из 4 стран.

Серебряную медаль завоевала команда Центрального федерального округа России, в составе которой выступали спортсмены из тульской МБУ СШОР «Юность» – Владимир Егоров, Юрий Королёв, Александр Гетманский, Арсений Цынов, Дмитрий Гетманский и Григорий Гетманский.

Спортсменов подготовили Григорий Гетманский и Борис Оксман.