В Щекино и Первомайском установили больше четырех тысяч уличных светильников

Освещение в населенном пункте – это не только красота, но и безопасность. К решению вопросов освещения в Щекино и Первомайском подошли очень серьезно, за три месяца все уличные светильники заменили на новые светодиодные. Проект реализовался за счет средств компании «Щекиноазот».

Александр Гамбург, глава администрации МО Щекинский район:

Александр Гамбург – Все началось с того, что в 2018 году на улицах Гагарина и Лукашина в Щекино за счет средств компании «Щекиноазот» было заменено старое уличное освещение на новое светодиодное. Жители высоко оценили эту работу и обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой реализовать такой же проект во всем Щекино и Первомайском. Губернатор обсудил возможность обновления освещения с руководителем компании «Щекиноазот» Борисом Соколом. И вот сейчас работы завершены. Все улицы Щекино и Первомайского получили новое освещение.

Всего в этих двух населенных пунктах было заменено на светодиодные более 4 000 светильников. На это было потрачено более 45 миллионов рублей.

Эта работа существенно повысила безопасность в Щекино и Первомайском. Теперь освещены не только тротуары, но и все дороги, в том числе пешеходные переходы.

Алексей Дюмин поблагодарил Бориса Сокола за участие в решении такого значимого социального вопроса региона. Глава региона отметил, что это позитивный пример взаимодействия с крупными предприятиями, который могут перенят и другие муниципалитеты. Важно, чтобы главы занимали активную позицию и, там, где это возможно, привлекали социальных партнеров к решению проблем на местах.

Больше всего реализации проекта рады сами жители.

Валентина Цыганова – Освещение в поселке было очень нужно. У нас есть и пожилые люди, и дети. А теперь можно гулять хоть всю ночь. Диодные лампы очень обновили поселок. Они сберегают энергию, и свет от них красивый. Поселок стал лучше выглядеть, это отмечают и гости из других городов. «Щекиноазот» вообще на очень помогает и социальные вопросы решает, и праздники организует. И что самое важное, ждать долго не приходится: стоит только сказать о проблеме, и сразу же делается все, чтобы ее решить. Мы это очень ценим!

Людмила Дегтярева – То, что сейчас сделали – отлично! Работа проведена масштабная, заменили не 100 светильников, а все. У нас теперь вечером светло как днем. Мы любим Первомайский и радуемся, когда он становится лучше!