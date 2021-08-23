Топ-5 событий недели: день государственного флага, награда Вячеславу Веденину, туляки снимаются в новом фильме Урсуляка

Российский триколор у стен кремля

В воскресенье Тула отметила День государственного флага России. К этому празднику традиционно было приурочено множество разнообразных мероприятий и патриотических акций. Волонтеры раздавали на улицах ленточки в цветах российского триколора. В социальных сетях прошли флешмобы «Цвета моей страны», «#ГоржусьСтраной #ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом #ФлагРоссии71», «Слово России». Были организованы региональные этапы Всероссийских акций «Под флагом великой державы», «Живой флаг», «Моя Россия, мой флаг». В рамках квиз-игры «Знаю Россию» все желающие отвечали на вопросы об истории и значении государственного флага.

Центром же всех событий стала Казанская набережная. Здесь прошел фестиваль красок, состоялись праздничный концерт, байкеры показывали скоростное маневрирование в рамках популярного сейчас соревнования мотоджимхана. Это спортивное испытание на время, когда гонщики на своих стальных конях соревнуются в маневрировании среди искусственных препятствий в виде конусов.

Когда стало темнеть, публику на набережной зажгли участники файер-шоу, показавшие захватывающие трюки с огнем.

Также в этот день молодые туляки растянули большое полотно российского триколора у Башни Водяных ворот Тульского кремля. Этот флешмоб был организован региональным министерством молодежной политики при содействии общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив

К тулякам обратился и губернатор области Алексей Дюмин:

«Сегодня триколор остается одним из главных символов единства современной России, ее могущества и суверенитета. Уверен, Государственный флаг будет и впредь вдохновлять жителей Тульской области и всей страны на новые свершения во благо Родины!»

Орден Вячеславу Веденину

Президент России Владимир Путин наградил легендарного спортсмена Вячеслава Веденина орденом Александра Невского – «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», как значится в тексте указа.

С наградой Вячеслава Петровича поздравил и губернатор Алексей Дюмин, который особенно отметил, что двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Веденин – гордость Тульской области и всей России.

Вячеслав Петрович Веденин родился в деревне Слобода Дубенского района 1 октября 1941 года. Родился в тот год, когда погиб на войне отец – учитель местной школы. Сына он даже не видел. «Отослал с фронта матери фотографию, – вспоминал Вячеслав Петрович, – приписал: "Поцелуй дочку". Ушел воевать, не зная, что мать беременна мной. О том, как погиб, ничего неизвестно». Мать, простая колхозница, вырастила и воспитала двух детей.

Конечно, всем известен его главный спортивный подвиг, когда на Олимпиаде 1972 года в Саппоро Веденин на последнем этапе эстафеты совершил невозможное: отыграл минуту и полторы секунды отставания. Но вообще-то в Японии Вячеслав Веденин стал еще и первым нашим олимпийским чемпионом, до него никому из советских спортсменов не удавалось выиграть мужскую индивидуальную гонку на олимпийской лыжне.

О Веденине есть великое множество историй. Такой спортивной биографии, как у него, можно позавидовать. Вспомним одну из них, связанную с той же Олимпиадой.

На торжественной церемонии открытия присутствовал император Хирохито. По протоколу каждая делегация страны, принимавшая участие в параде, проходя мимо него, слегка склоняла знамя в знак приветствия. В советской команде знаменосцем был Вячеслав Веденин. И он знамя своей страны перед главой государства, с которым мы тогда находились в давних напряженных отношениях, не склонил. Да и как это сделаешь, если сзади идут самые здоровые из хоккеистов – Рагулин, Ромишевский и дружелюбно сверлят взглядами. Они-то загодя предупредили: «Ты перед кем наше знамя будешь преклонять?!».

Конечно, это было нарушением международного этикета. Газета «Вечерний Саппоро» потом вышла с заголовком «Советский Союз бросил вызов всем!» Однако император зла не держал. Лично поздравил Веденина с победой в эстафете. Подарил деревянную японскую маску. Сами японцы признали, что Веденин за несколько дней сделал для советско-японских отношений больше, чем все дипломаты за несколько предыдущих лет. Однако на родине эта выходка ему акнулась. По словам Веденина, не будь того инцидента, он бы за все свои заслуги на Олимпиаде мог стать первым спортсменом, удостоенным звания Героя Социалистического труда – высшей советской государственной награды. Правда, орден Ленина за ту Олимпиаду от государства он получил, и это тоже было немалым признанием спортивных заслуг.

Определились все участники выборов

В сентябре в Тульской области пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы, а в четырех муниципальных образованиях — Киреевском, Ясногорском, Заокском и Кимовском районах — пройдут местные выборы.

На пресс-конференции председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова было озвучено, что период регистрации кандидатов по всем избирательным кампаниям на сегодняшний день завершился. ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 14 партий:

– «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;

– «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»;

– «Политическая партия «Новые люди»;

– «Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

– «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду»;

– «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

– «Всероссийская политическая партия «Партия роста»;

– «Политическая партия Российская партия свободы и справедливости»;

– «Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России»;

– «Политическая партия «Гражданская Платформа»;

– «Политическая партия Зеленая альтернатива»;

– «Всероссийская политическая партия «Родина»;

– «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Именно в таком порядке, согласно состоявшейся жеребьевке, партии будут расположены в избирательных бюллетенях.

Избирком Тульской области зарегистрировал по одномандатному округу № 183 10 кандидатов:

Владимир Алексеев («Новые люди»),

Виктор Дзюба («Единая Россия»),

Владимир Ивашкевич («Родина»),

Илья Киндеев (ЛДПР),

Татьяна Косарева (КПРФ),

Юрий Моисеев («Коммунистическая партия Коммунисты России»),

Ольга Подольская («Яблоко»),

Владимир Ростовцев («Партия пенсионеров»),

Алексей Сальников (Российская экологическая партия «Зелёные»),

Дмитрий Шишкин («Справедливая Россия — патриоты — за правду»).

По одномандатному округу № 184 также зарегистрировано 10 кандидатов:

Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия — патриоты — за правду»),

Денис Илюхин («Коммунистическая партия Коммунисты России»),

Владимир Исаков (КПРФ),

Алексей Макосеев («Российская экологическая партия «Зелёные»),

Александр Маринков (ЛДПР),

Юлия Морозова («Яблоко»),

Николай Огольцов («Партия пенсионеров»),

Максим Токаев («Новые люди»),

Дмитрий Шатров («Родина»),

Надежда Школкина («Единая Россия»).

Прошли регистрацию все четыре кандидата на пост губернатора. Это самовыдвиженец Алексей Дюмин, действующий губернатор Тульской области, Юрий Моисеев от партии «Коммунисты России», Владимир Исаков от КПРФ и Владимир Ростовцев от «Партии пенсионеров». Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября.

По словам Павла Веселова, принимать участие в голосовании планирует 50 процентов жителей региона. Об этом говорят данные социологических исследований.

Также Павел Веселов рассказал, что выборы пройдут с максимальным обеспечением безопасности на участках. Все участники голосования будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе каждый пройдет термометрию. При голосовании на дому процедура будет бесконтактной: все необходимое от ручки и маски до бюллетеня будет выдаваться в индивидуальном пакете.

Продлен срок подачи заявок в «Народный бюджет»

В Тульской области продлен срок подачи заявок в «Народный бюджет». Еще не поздно подать заявку на 2022 год. Это можно сделать до 25 августа включительно. В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.

Принять участие в проекте можно двумя способами: подать заявку на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет» или обратиться в администрацию муниципалитета.

После этого участники проекта, подавшие заявки, совместно с администрацией должны организовать собрание жителей, избрать инициативную группу (не менее 10 человек), совместно определить примерную стоимость работ и условия их софинансирования, сформировать реестр подписей в поддержку проекта.

Проголосовать за свой проект можно лично или на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет» через ЕСИА.

Проект реализуется в регионе с 2011 года и позволяет решать актуальные для жителей проблемы благодаря привлечению средств регионального и муниципальных бюджетов, собственных средств граждан и спонсоров.

За 10 лет реализовано более 4 800 заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2022—2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.

Тульские актеры снимаются в фильме о праведнике мира

Народная артистка России Наталья Савченко и артист Николай Бутенин приглашены на съемки фильма о человеке, которого уже в наше время государство Израиль признало Праведником народов мира. Невероятно, но об этом подвиге долгое время было совершенно ничего неизвестно. Да и сейчас мало кто знает.

В 1941 году, когда немцы вошли в Белоруссию, началось массовое истребление евреев. В селе Долгиново из трех тысяч евреев к лету 1942 года в живых осталось 278 человек. В основном женщины, старики и дети – те, кто успел уйти в лес или сумел отсидеться в погребе. У партизанского отряда «Мститель», к которому прибились оставшиеся в живых люди, не было возможности принять и содержать их всех. И тогда командир отряда предложил создать группу, которая вывела бы всех к своим. Двое из тех, кому предложили возглавить этот поход, отказались. Согласился Николай Киселев. Кроме него в качестве сопровождающих пошли семь партизан.

Переход длился больше месяца, дважды отряд натыкался на немецкие засады, многие были ранены. Рассказы о событиях перехода трогают за душу и сейчас.

Например, о том, как родители, чтобы спасти всех, готовы были утопить маленькую девочку Берту. Она все время плакала, и по мере приближения к линии фронта это становилось все более опасным. Тогда Киселев взял ребенка на руки, успокоил ее и нес до конца похода на руках.

Люди, которых он в итоге вывел в тыл Красной армии, называли офицера Николая Киселева настоящим ангелом. Если бы не он, никто не остался в живых.

В основу сценария фильма Геннадий Островский взял подлинные рассказы участников тех событий и их родственников. Снимает фильм Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Исаев», «Тихий Дон»). Главную роль в фильме исполняет Александр Яценко. Также в фильме снимаются Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий и другие.

Премьера фильма планируется в 2022 году.

В 2005 году Николаю Киселеву израильским институтом Яд ва-Шем было присвоено звание Праведник народов мира. Его имя навечно занесено на стену Почета в Саду Праведников мемориала Яд Вашем в Иерусалиме. Сам Николай Киселев никогда не встречался со спасенными им евреями. А вот его дочь несколько раз приезжала на встречу в Израиль.

Из 218 спасенных им людей к 2008 году в живых оставалось 14 человек. Ежегодно в Тель-Авиве 5 июня, в день последнего расстрела Долгиновского гетто, собираются потомки тех людей. Они приходят с детьми, внуками и правнуками. Всех их, детей Киселева, уже больше двух тысяч человек.