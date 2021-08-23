Тульский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за неделю
Только в двух районах региона случаев ковида не зарегистрировано.
По данным регионального оперативного штаба, с 17 по 23 августа в Тульской области зарегистрировано 897 случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей 24 районов и городских округов. Всего с начала пандемии в регионе заболели 50 413 человек.
726 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 42 930 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 39 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 2632 человека.
сегодня, в 11:46, 26 1071 -2
вчера, в 11:29, 18 1243 -2
20 августа, в 11:25, 11 2123 -2
19 августа, в 11:53, 4 1749 -3
Другие статьи по темам
Место