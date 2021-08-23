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Тульский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за неделю

Тульский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за неделю

Только в двух районах региона случаев ковида не зарегистрировано.

По данным регионального оперативного штаба, с 17 по 23 августа в Тульской области зарегистрировано 897 случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей 24 районов и городских округов. Всего с начала пандемии в регионе заболели 50 413 человек.

726 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 42 930 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 39 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 2632 человека.

Сюжет: Коронавирус
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