1 сентября, очное обучение и родители на линейках: как начнется учебный год в тульских школах?

Линейки и очная форма обучения

В этом году в Тульской области в первый класс пойдут 15 900 детей. Всего же детские сады, школы, учреждения среднего специального образования с 1 сентября будут посещать порядка 220 тысяч несовершеннолетних туляков. Из них чуть более 152 тысяч – школьники.

Один из самых популярных сейчас вопросов, ответ на который волнует многих – будут ли торжественные линейки 1 сентября в школах?

В регионе они состоятся по классам на открытом воздухе с одним лишь исключением: отдельно для каждого класса.

Родители смогут присуствовать на мероприятии, но с соблюдением социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора.

Министр сообщила, что в новом учебном году школы будут работать в очном формате по тем же санитарным нормам, что и в прошлом. По утрам детям и педагогам будут измерять температуру. За классами закрепят отдельные кабинеты. Расписание уроков и график посещения столовых составлены таким образом, чтобы свести к минимуму пересечение потоков школьников.

В образовательных учреждениях сохранится дезинфекционный режим.

Традиционно сохранится бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов. С этого года оно будет типовым для всех образовательных учреждений. Узнать, какое меню в школьной столовой сможет каждый родитель на сайте «Электронное образование».

Куда обратиться родителям?

Также министр рассказала, каким образом родителям можно связаться с ведомством, чтобы оперативно решить возникшую проблему:

– Во всех соцсетях есть действующие аккаунты министерства образования Тульской области. Например, аккаунт ВКонтакте. Возникший вопрос можно направить через личное сообщение. Этот вид связи наиболее удобен для жителей региона. Мы стараемся максимально быстро давать обратную связь. Также можно позвонить в приемную министерства или на горячую линию, – рассказала Алевтина Шевелева.

Номера телефонов тематических горячих линий министерства образования Тульской области можно посмотреть здесь.

Ремонт и инфраструктура

На модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений образования по государственным и муниципальным программам направлено почти 1,4 млрд рублей. На эти деньги благоустраивают территории, меняют оконные блоки, ремонтируют инженерные сети, кровлю, пищеблоки, спортзалы и помещения школ. Также в рамках нацпроекта «Образование» будет закуплено оборудование в 131 школу.

Завершается ремонт 12 малокомплектных школ по соглашению между регионом и компанией «Транснефть», которое было подписано Алексеем Дюминым и руководством компании на Петербургском экономическом форуме в июне.

Составлен перечень первоочередных работ еще в 17 школах региона. Из регионального бюджета выделено 36 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для участия в федеральной программе капремонта школ. Ремонтные работы будут проводиться в учреждениях и после 1 сентября, не нарушая образовательный процесс.