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Дмитрий Истомин расскажет тулякам о ранней диагностике онкозаболеваний

Дмитрий Истомин расскажет тулякам о ранней диагностике онкозаболеваний

Прямая трансляция проекта «Отвечают врачи» будет также посвящена диспансеризации и профилактике.

В среду, 25 августа, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит главный врач Тульского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Истомин. Тема эфира – диспансеризация, профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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Люди
Дмитрий Истомин
Место
Тульская областьТула
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