После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду

Видео - трансляция МХЛ.

23 августа состоялся матч между «Крыльями Советов» (Москва) и «Академией Михайлова» (Тульская области). Туляки победили 3:1.

Как только прозвучала финальная сирена, хоккеисты начали выяснять отношения прямо на льду. В массовой драке участвовали игроки обеих команд. Судьям с трудом удалось разнять их лишь спустя несколько минут.

Комментаторы отмечали, что драка войдет в историю и вообще в потасовках после матча ничего плохого нет.