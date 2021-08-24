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После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду
Видео - трансляция МХЛ.

После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду

В бой вступили даже вратари!

23 августа состоялся матч между «Крыльями Советов» (Москва) и «Академией Михайлова» (Тульская области). Туляки победили 3:1.

Как только прозвучала финальная сирена, хоккеисты начали выяснять отношения прямо на льду. В массовой драке участвовали игроки обеих команд. Судьям с трудом удалось разнять их лишь спустя несколько минут.

Комментаторы отмечали, что драка войдет в историю и вообще в потасовках после матча ничего плохого нет.

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