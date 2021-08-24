Видео - трансляция МХЛ.
После матча в тульском Ледовом дворце хоккеисты устроили массовую драку на льду
В бой вступили даже вратари!
23 августа состоялся матч между «Крыльями Советов» (Москва) и «Академией Михайлова» (Тульская области). Туляки победили 3:1.
Как только прозвучала финальная сирена, хоккеисты начали выяснять отношения прямо на льду. В массовой драке участвовали игроки обеих команд. Судьям с трудом удалось разнять их лишь спустя несколько минут.
Комментаторы отмечали, что драка войдет в историю и вообще в потасовках после матча ничего плохого нет.
22 августа, в 23:22, 67 7620 2
22 августа, в 19:00, 41 1787 -10
22 августа, в 16:40, 5 1385 -1
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