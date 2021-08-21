Залил бак и поехал в кругосветку: какие гибриды и электрокары можно купить в Туле

Фото: avito.ru и auto.ru

Если хотите сберечь озоновый слой и сэкономить на постоянно дорожающем бензине – присмотритесь к этим экземплярам!

В нашей новой подборке – самые экологичные и при этом самые неоднозначные машины. Российский рынок автомобилей с электрическими и гибридными двигателями – довольно узкая ниша, заглядывать в которую решаются немногие.

Неудивительно, что подобных объявлений в Тульской области немного – всего 17 штук. Большинство машин стоят в салонах и на площадках, но мы выбрали самые интересные варианты от частных владельцев.

Пожалуй, самый известный, самый дешёвый и самый старый в нашей публикации гибрид – Toyota Prius, автомобиль американских домохозяек. Эта модель выпускается с 1997 года и до сих пор успешно продаётся. В Туле предлагается экземпляр 2005 года выпуска, в чёрном цвете с пробегом 148 тысяч.

Полуторалитровый двигатель выдаёт 111 л. с., владелец уточняет, что в наличии коврики Eva (салон и багажник), в подголовниках имеются дисплеи, все батареи рабочие, никаких вложений не требуется. Бонусом идёт комплект зимней шипованной резины. Ценник вполне гуманный – 550 тысяч рублей.

Яркое, модное, молодёжное и при этом экологичное купе под названием Honda CR-Z Hybrid 2010 года выпуска продаётся в Туле за 730 тысяч рублей. Объём и мощность двигателя аналогичны «приусовским», пробег – чуть более 142 тысяч километров.

Владелец пишет, что машина куплена на аукционе в Японии в 2020 году, ввезена под полную пошлину, история авто максимально прозрачная, есть все документы: «Машина доставляет удовольствие по всем параметрам. Быстрое купе, которое выделяется в потоке. Экономичная, расход – 6.5-8 литров».

Ещё один любопытный экземпляр – ярко-оранжевый Nissan Rogue II, который внешне ничем не отличается от обычного X-Trail. В Туле продаётся кроссовер 2018 года выпуска с пробегом всего 8760 км. Двухлитровый гибридный движок выдает 176 лошадей.

Владелец пишет, что машина в состоянии новой. У неё электронный ПТС, из опций – дистроник, контроль полосы, мертвые зоны, радары по кругу, автоматическое переключение с дальнего света на ближний, премиум музыка Bosse. Электробагажник с датчиком «свободные руки». Цена – 1870000 рублей.

Конечно, мы не могли оставить в стороне знаменитый шедевр Илона Маска! Новенькая Tesla Model 3 Long Range I продаётся в Туле за 4499000 рублей. Полноценный электрокар может дать фору многим своим бензиновым собратьям – под капотом у «Теслы» ждёт своего часа табун из 351 лошади.

Владелец пишет, что машина только что прибыла из Лос-Анджелеса, ПТС получен на таможне 19 августа, по российским дорогам «Тесла» не ездила. Идеальное состояние, запас хода на одной зарядке – 515 км.

Единственный в нашей подборке представитель европейского автопрома – пятилетний BMW i3. Крохотный двигатель объёмом 0,6 л в тандеме с АКБ выдаёт приличные 170 лошадиных сил. Пробег 57 тысяч километров, один хозяин, зимняя резина в подарок. Есть всё, кроме кожаного салона, даже система помощи при парковке. Цена – 1,6 млн рублей, владелец готов к торгу.

А как вы относитесь к автомобилям с приставкой «эко»? Хотели бы приобрести что-то подобное для себя? Делитесь мнениями в комментариях!