Жильцы пятиэтажки на ул. Гастелло больше суток сидят без газа

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В редакцию Myslo обратились жители дома № 81 по ул. Гастелло. 19 и 20 августа сотрудники «Тулагоргаза» проводили там проверку работоспособности газового оборудования. В квартиру № 85 специалисты попасть не смогли, поэтому отключили газ целому подъезду.

По словам туляков, в квартире № 85 раньше жила одинокая пенсионерка, которая умерла несколько месяцев назад. Родственников у женщины нет, а квартира принадлежит городу. И теперь, из-за невозможности проведения проверки, целый подъезд остался без газа и горячей воды.

– Почему мы должны сидеть и ждать, пока газовщики разыщут жильцов или хозяев? Мы добросовестно оплачиваем все квитанции, в том числе и за ежегодное обслуживание газового оборудования. А мы не можем нормально приготовить еду и элементарно помыться, – сетуют жители.