Тульские таможенники выявили налоговые махинации при экспорте лома цветмета

Фото: пресс-служба Тульской таможни

Сотрудники Тульской таможни выявили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе лома цветных металлов. В ходе проверки было установлено, что фирма, зарегистрированная в Рязани, экспортировала более 1000 тонн металла, задекларировав его как «отходы, содержащие медные сплавы» с нулевой ставкой вывозной таможенной пошлины.

В действительности через таможенную границу перемещались «нелегированные медные отходы и лом», «отходы и лом медно-цинкового сплава (латунь)», «отходы прочих медных сплавов» с вывозной таможенной пошлиной по ставке 10%, но не менее 84 евро за 1000 кг.

Сумма неуплаченных таможенных платежей с товара стоимостью 817 тысяч долларов США превысила 2,26 млн рублей. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей сотрудники тульской таможни возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.