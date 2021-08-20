Сколько стоит в Тульской области собрать ребёнка в первый класс

В 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась по России на 4,1%, а для девочек на 3,9%. Такие данные приводит Росстат. Отправить мальчика в первый класс на 4500 рублей дешевле, чем девочку. Это обусловлено экономией на школьной форме.

Дороже всего отправить детей в школу в дальневосточных регионах. В Чукотском автономном округе потребуется 26800 рублей, чтобы купить мальчику все необходимое для первого звонка. Девочку дороже всего собирать в школу в Камчатском крае: там сумма на одежду и канцелярию достигает 33,6 тысяч.

Самые гуманные ценники для родителей мальчика – в Орловской области. Там купить всё форму, ранец и канцтовары можно за 14900 рублей. Отправить в первый класс девочку дешевле всего в Омской области – весь набор обойдётся в 19400 рублей. Тульская область попала в число регионов, где базовый набор первоклассника стоит от 13 до 14 тысяч рублей.

В школьный набор Росстата для мальчиков входит 9 наименований, а для девочек – 11. В школьном гардеробе у мальчиков 17 вещей, а у девочек 22. Список канцтоваров для всех детей одинаковый и содержит 7 наименований.