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На Тульском шоссе в Ефремове встретились сразу два автохама: видео
Кадр из видео

На Тульском шоссе в Ефремове встретились сразу два автохама: видео

Публикуем новый ролик от наших читателей.

Продолжаем знакомить вас с материалами, присланными в рубрику «Накажи автохама». Место действия очередного видео – Тульское шоссе в Ефремове. Время, по словам автора – 16 августа, примерно 11.30.

Сначала автора ролика бесцеремонно «подрезал» водитель «Газели», а затем навстречу ему по встречной полосе выехал Nissan. Судя по всему, наш читатель был крайне раздосадован, потому что в конце видео с чувством высказал всё, что думает о водителе «Газели».

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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