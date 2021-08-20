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Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме

Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Предстоящий учебный год имеет особенности в связи с сохраняющимися рисками распространения коронавируса. В связи с этим общеобразовательные организации продолжат работать в особом режиме.

В течение двух месяцев специалисты Управления Роспотребнадзора проверили, как в тульских школах проводят мероприятия для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Сообщается, что все сотрудники школ прошли профилактические медицинские осмотры, гигиеническую подготовку с последующей аттестацией.

От COVID-19 вакцинировано более 70% педагогов.

Все общеобразовательные организации Тульской области в необходимом количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, оборудованием по обеззараживанию воздуха, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, пересмотрены расписания учебных занятий и режимы работы школ.

- В целях исполнения санитарно-эпидемиологических требований министерством образования Тульской области предусмотрена дополнительная закупка бесконтактных термометров, бактерицидных установок для дезинфекции воздушной среды. Во всех школах созданы условия для организации горячего питания, — сообщает Роспотребнадзор.

По результатам плановых и внеплановых проверок в общеобразовательных учреждениях Тульской области выдано 398 предписаний об устранении выявленных нарушений.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:11 0
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