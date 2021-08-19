Тульский парк роботов и технологий «Сфера Будущего» приглашает на новые программы
На носу новый учебный год и «Сфера Будущего» приготовила новые интересные программы для самых маленьких и взрослых жителей и гостей Тулы.
Уже сейчас вы можете посетить познавательные экскурсии в музее роботов, посмотреть интересные фильмы в планетарии, поиграть в мультимедийной игровой зоне, сражаться на арене виртуальной реальности и управлять различными симуляторами.
В зоне мультимедийной экспозиции появились бои роботов для наших маленьких посетителей, также дети могут принять участие в игровом танковом сражении и покататься на роботах.
На vr арене теперь можно сражаться группами по 5 человек с использованием беспроводных систем виртуальной реальности, появилось еще больше познавательных программ и игр.
Осенью будут внедряться новые технические шоу программы с использованием автономных дронов, мастер-классы по робототехнике и видеоблоггингу, новые игровые и праздничные программы.
Также в технопарке действуют акционные программы на единые игровые билеты и комбинированные экскурсии в которые входят посещение музея роботов, посещение планетария и игровой экспозиции.
Проводятся дни рождения, праздники и корпоративы.
Напоминаем, что развлекательный технопарк находится на территории парка «Патриот Тула» и работает со среды по воскресенье с 11 утра до 8 вечера.
Все подробности можно посмотреть на сайте фабрикабудущего.рф.
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