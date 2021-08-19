Тульский парк роботов и технологий «Сфера Будущего» приглашает на новые программы

На носу новый учебный год и «Сфера Будущего» приготовила новые интересные программы для самых маленьких и взрослых жителей и гостей Тулы.

Уже сейчас вы можете посетить познавательные экскурсии в музее роботов, посмотреть интересные фильмы в планетарии, поиграть в мультимедийной игровой зоне, сражаться на арене виртуальной реальности и управлять различными симуляторами.

В зоне мультимедийной экспозиции появились бои роботов для наших маленьких посетителей, также дети могут принять участие в игровом танковом сражении и покататься на роботах.

На vr арене теперь можно сражаться группами по 5 человек с использованием беспроводных систем виртуальной реальности, появилось еще больше познавательных программ и игр.

Осенью будут внедряться новые технические шоу программы с использованием автономных дронов, мастер-классы по робототехнике и видеоблоггингу, новые игровые и праздничные программы.

Также в технопарке действуют акционные программы на единые игровые билеты и комбинированные экскурсии в которые входят посещение музея роботов, посещение планетария и игровой экспозиции.

Проводятся дни рождения, праздники и корпоративы.

Напоминаем, что развлекательный технопарк находится на территории парка «Патриот Тула» и работает со среды по воскресенье с 11 утра до 8 вечера.