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В Новомосковске потерялся 84-летний дедушка

В Новомосковске потерялся 84-летний дедушка

Виктор Иванович Кубраков не ориентируется в пространстве.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 84-летнего Виктора Ивановича Кубракова, который 17 августа ушел с территории СНТ «Лемех» в Новомосковске и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Особые приметы: седая борода. Одежда: предположительно, коричневый пиджак, синие штаны, тёмно-синие шлёпки.

Пенсионер не ориентируется в пространстве. Видели его? Звоните: 8(800)700-54-52, 8(902)904-75-86 или 112.

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вчера, в 19:05 +3
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Люди
Виктор Кубраков
Место
Тульская областьНовомосковск
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