В Новомосковске потерялся 84-летний дедушка
Виктор Иванович Кубраков не ориентируется в пространстве.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 84-летнего Виктора Ивановича Кубракова, который 17 августа ушел с территории СНТ «Лемех» в Новомосковске и не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Особые приметы: седая борода. Одежда: предположительно, коричневый пиджак, синие штаны, тёмно-синие шлёпки.
Пенсионер не ориентируется в пространстве. Видели его? Звоните: 8(800)700-54-52, 8(902)904-75-86 или 112.
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