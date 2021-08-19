В Новомосковске потерялся 84-летний дедушка

Виктор Иванович Кубраков не ориентируется в пространстве.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 84-летнего Виктора Ивановича Кубракова, который 17 августа ушел с территории СНТ «Лемех» в Новомосковске и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Особые приметы: седая борода. Одежда: предположительно, коричневый пиджак, синие штаны, тёмно-синие шлёпки.